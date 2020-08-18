Мятежники арестовали президента и премьера Мали

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18.08.2020, 20:08, Новости дня

Лидеры мятежных военных в Мали заявили об аресте президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе, передает Agence France-Presse.

Военный источник в Мали также подтвердил РИА «Новости», что президент и премьер задержаны.

Тем временем источник в МИД РФ сообщил, что Москва внимательно следит за происходящим в Мали и проверяет информацию о том, что мятежники арестовали президента.

Мятеж в районе столицы Мали Бамако устроила группа высокопоставленных военных, которые установили контроль над генеральным штабом вооруженных сил Мали. Мятежники, предположительно, задержали главу МИД страны Тьебиле Драме, а также похитили министра экономики и финансов Мали Абдулайе Даффе. Сообщалось также, что они арестовали сына президента Карима Кейта.

При этом правительство Мали обратилось к мятежникам с заявлением, в котором призывало к спокойствию и диалогу. Коммюнике было подписано премьер-министром. 



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