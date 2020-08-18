Более заразный штамм коронавируса оказался менее смертоносным

18.08.2020, 20:08, Новости дня

Мутировавший штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется в Европе, США и некоторых частях Азии, является более заразным, но менее смертельным, сообщил президент Международного общества по инфекционным болезням Пол Тамбья.

По словам эксперта, есть свидетельства, подтверждающие, что появление нового штамма совпадает с падением смертности. Это говорит о том, что новый штамм менее смертоносен. Тамбья отмечает, что большинство вирусов, как правило, становятся менее опасными по мере мутации, передает The Mirror.

«Может быть, хорошо иметь более заразный, но менее смертоносный вирус», – заметил Тамбья.

«В интересах вируса заразить больше людей, но не убить их, потому что вирус зависит от хозяина как источника пищи и убежища», – отметил специалист.

При этом Тамбья отмечает, что мутации не смогут изменить вирус настолько, чтобы сделать потенциальные вакцины менее эффективными.

Напомним, президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Подробная информация о российской вакцине Sputnik V доступна на официальном сайте.