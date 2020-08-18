 

В Узбекистане прозвучал сильный хлопок

18.08.2020, 20:06, Разное

Хлопковый урожай на стероидных гормонах неожиданно для жителей Узбекистана пропел слова песни музыкального ансамбля «Ялла» «Учкудук, три колодца». Как сообщают очевидцы, происшествие произошло в Ферганской долине около часа по полудню.

«Я занимался борьбой с коноплей, которая является сорняком, и вдруг услышал откуда-то протяжное «Учкудууууук…». В поле я был один, что насторожило, но после слов «три колодца» до меня дошло, что это «Ялла». Непродолжительный поиск источника звука меня привел к гигантским кустам хлопчатника, которые, собственно, и пели. Нашему правительству пора уже заканчивать аграрные эксперименты», – рассказал очевидец событий Архон Сафин.

Как сообщает МВД Республики Узбекистан, пострадавших на данный момент нет.

Источник: ИА “Панорама” – 😅



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