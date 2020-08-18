 

Власти Белоруссии выплатят компенсацию пострадавшим силовикам на протестах в виде недельного премиума и 1000 золота World of Tanks

18.08.2020, 20:06, Разное

Министр МВД Беларуси Юрий Караев сообщил о договоренности с Wargaming о возмещении морального и физического ущерба силовикам от прошедших по всей стране акций протеста. Из госбюджета будут выделены средства на закупку внутриигровой валюты и премиального доступа к игре для всего личного состава МВД.

«Ребята такого насмотрелись и наслушались на этих ваших майданах, что уже нервные все ходят, скоро и долг перед родиной выполнять не смогут! Пусть отдохнут, танки фашистские повзрывают и мигом в себя придут», — заявил пресс-секретарь МВД Павел Холодов.

«Помочь нужно нашим защитникам в тяжкое время, мы и премиальные танки подарим каждому, а всех тех, кто в игровом чате будет желать нехорошего для бравых ребят, забаним на серверах», — заявил гендиректор Wargaming Виктор Кислый.

Новоизбранный президент Александр Лукашенко уже поддержал инициативу МВД и пообещал лично зайти сегодня в игру и «гусеницами намесить глины на поле боя».

Источник: ИА “Панорама” – 😅



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Раскрыта личность юной любовницы Игоря Бутмана

03.08 / Ученые сообщили о сроках наступления глобальной катастрофы

05.08 / «Это похоже на лесной пожар»: ученые отказываются от прогнозов «второй волны» COVID-19

26.06 / Кайли Дженнер устроила вечеринку, но никого на нее не позвала: фото праздника в духе времени

12.07 / Мнение: Медицинский рывок

23.07 / Собчак спела для Богомолова в день его рождения (видео)

06.07 / Коронавирус: люди подделывают тесты, чтобы вернуться из России в Китай

29.07 / Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский ушел из комиссии по работе с детьми

15.07 / Мнение: УДК “Боном Ричард” горит уже 3-й день

14.08 / Глава МВД Белоруссии считает протесты порождением ненависти к силовикам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска