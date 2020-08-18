Власти Белоруссии выплатят компенсацию пострадавшим силовикам на протестах в виде недельного премиума и 1000 золота World of Tanks

18.08.2020, 20:06, Разное

Министр МВД Беларуси Юрий Караев сообщил о договоренности с Wargaming о возмещении морального и физического ущерба силовикам от прошедших по всей стране акций протеста. Из госбюджета будут выделены средства на закупку внутриигровой валюты и премиального доступа к игре для всего личного состава МВД.

«Ребята такого насмотрелись и наслушались на этих ваших майданах, что уже нервные все ходят, скоро и долг перед родиной выполнять не смогут! Пусть отдохнут, танки фашистские повзрывают и мигом в себя придут», — заявил пресс-секретарь МВД Павел Холодов.

«Помочь нужно нашим защитникам в тяжкое время, мы и премиальные танки подарим каждому, а всех тех, кто в игровом чате будет желать нехорошего для бравых ребят, забаним на серверах», — заявил гендиректор Wargaming Виктор Кислый.

Новоизбранный президент Александр Лукашенко уже поддержал инициативу МВД и пообещал лично зайти сегодня в игру и «гусеницами намесить глины на поле боя».