Мнение: Корейцы вместо американцев в Петербурге, конец роста безработицы и осложнение жизни мигрантам

18.08.2020, 20:05, Разное

1. К вопросу о том, насколько сильно Россия зависит от инвестиций из США. Вместо американцев нам даже необязательно пускать к себе китайцев: есть и другие страны, готовые вести бизнес в России. Прибыльное место пусто не бывает:

https://news.drom.ru/Hyundai-General-Motors-79705.html

Hyundai Motor намерен купить закрытый завод GM Auto в Шушарах (Санкт-Петербург). Корейская компания уже подала соответствующее ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), прошение об одобрении будущей сделки зарегистрировано 24 июля, пишет «Интерфакс».

Завод GM в Шушарах выпустил последнюю продукцию в середине 2015-го, его закрыли в связи с решением GM убрать с российского рынка свои массовые легковые модели — оно было принято из-за «крымского кризиса» и снижения покупательной способности потребителей. Это предприятие было построено в чистом поле в 2008 году, объем инвестиций в проект составил $300 млн. В 2015-м оно производило Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также вело крупноузловую сборку Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и нескольких моделей Cadillac. Мощности предприятия позволяли выпускать 98 тысяч машин в год.

2. Пока что негативные прогнозы о глубоком кризисе в России не оправдываются, ситуация на рынке труда постепенно выправляется. В правительстве заявили, что в июле число уволенных россиян впервые стало меньше числа принятых на работу:

https://www.vedomosti.ru/economics/news/2020/08/12/836481-na-rinke-truda-v-rossii

Вместе с тем, не факт, что официальный показатель безработицы от этого упадёт.

Сейчас стало крайне просто зарегистрироваться в качестве безработного онлайн и получать повышенное пособие на период коронавируса. Многие граждане только благодаря эпидемии вспомнили о том, что они безработные.

3. В Совбезе задумались об ограничении миграции в Россию:

https://lenta.ru/news/2020/08/14/migr/

Больше половины россиян (почти 60 процентов) поддержали идею зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева усложнить жизнь трудовым мигрантам. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром Superjob, передает «Интерфакс».

Речь идет об усложнении процедуры выдачи рабочих виз. Только 15 процентов респондентов отнеслись к такой инициативе негативно. Среди тех, кто поддерживает идею Медведева, большинство в возрасте от 45 лет и старше (68 процентов) и чаще всего — мужчины.

Также исследование показало, что за ужесточение правил в большей мере выступают россияне с ежемесячным доходом от 80 тысяч рублей (67 процентов), среди сограждан, кто в месяц зарабатывает меньше 30 тысяч рублей, такую позицию поддерживает каждый второй.

По словам Медведева, с новыми правилами мигрант сможет въехать в Россию только в том случае, если от работодателя получено подтверждение его трудоустройства. Бывший премьер-министр отмечал, что на фоне пандемии коронавируса почти половина мигрантов (40 процентов) лишились работы. По его оценке, это может потенциально способствовать росту криминала в России.

Инициатива понятная, и в целом продолжать наводить порядок с миграцией надо. Но стоит помнить, что в среднесрочном плане Россию ожидает серьёзный провал на рынке труда из-за демографического спада и сокращения трудоспособного населения. В долгосрочном плане, однако, у нас сохраняется надежда на роботов и цифровизацию.