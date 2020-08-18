Мнение: Управление конфликтами

18.08.2020, 19:50, Разное

Самое главное в любом конфликте – не дегуманизировать вторую сторону конфликта.

Но чем больше развивается конфликт, тем сложней от этого удержаться.

Часто к дегуманизации человек прибегает специально, чтобы перешагнуть через табу.

Табу на насилие и убийство себе подобного начинает восприниматься как помеха самозащите.

Человеку кажется, что он слаб из-за привычки к состраданию, он хочет избавиться от этого.

Если перед тобой – не человек, а нелюдь, ты можешь начать все крушить.

Он тоже определит тебя в нелюди и будет все крушить.

Он сделает то же самое одновременно с тобой или спустя короткое время.

Но если цель – тотальное убийство всех, кто встает на пути, это годное средство мотивации.

Для этого в мозгу человека эволюционно сформировался специальный фильтр, отличающий своих от чужих, чтобы чужих легче было уничтожать.

Основная часть этого функционала – островковая доля, которая активизируется посредством отвращения.

Вот как запах экскрементов или разлагающихся трупов заставляет отойти подальше (чтобы не заразиться), так отвращение к “монстрам” запускает механизм физического отторжения. Отойти подальше или изгнать.

“Отойти подальше” было бы можно, если бы территория не считалась своей. Со своей территории никто уходить не собирается, поэтому стараются изгнать или уничтожить “отвратительную тварь”.

Дегуманизировать – это начать считать нелюдью.

Невозможно решить конфликт, участники которого считают друг друга монстрами.

Но конфликт иногда очень быстро достигает такой стадии, когда стороны не хотят никаких “решений”, никаких “переговоров”, а хотят просто удавить друг друга.

Одновременно с очернением одной стороны конфликта всегда происходит обеление другой.

Очень важно подчеркнуть абсолютную невиновность и даже невинность белой стороны.

Надо обозначить, что белая сторона вела себя исключительно мирно и дружелюбно.

Тогда будет понятно, что черная сторона не к самозащите прибегала, а совершила вероломное злодейское нападение.

Превышение мер самообороны – тоже преступление, но очень мало эмоционально заряжено.

Вы не захотите уничтожить того, кто навредил другому в процессе самозащиты, даже если всерьез навредил.

Вы не сочувствуете участникам драки или сочувствуете, но не хотите порвать одну из сторон.

А вот напавшего на невинную жертву – да. На мирную жертву напавшего вы хотите порвать. Это инстинкт защиты справедливости, очень важный социальный инстинкт.

Муж назвал жену воровкой и лгуньей совершенно мирно.

Мирно и дружелюбно жена потребовала у мужа уйти вон из общей квартиры.

Каждый был мирным, а в ответ на него напали.

С обеих сторон – один и тот же процесс. Себя обеляют, другую сторону конфликта очерняют.

Так обе стороны оказываются заряжены на тотальное уничтожение друг друга.

И у каждой стороны – своя группа поддержки, считающая вторую сторону конфликта монстрами. Чем больше усугубляется конфликт, тем больше реального ущерба нанесено каждой стороне, все больше проломленных камнями черепов и сломанных костей с обеих сторон. Больше фотографий, от которых стынет кровь. Но фокус конфликтующих попрежнему на своем ущербе, а ущерб другой стороны обесценивается или игнорируется, будто его нет совсем или он “заслужен”.

Государство только для того и возникло, чтобы прекратить стихийные схватки каждого с другим и всех со всеми, хаотично начинающиеся и растущие как снежный ком.

Только для этого возник общественный договор и было придуман Закон как идея. В противном случае человек бы закончился примерно тогда же, когда и начался. И может закончиться в любой момент в результате глобальной мировой войны.

Есть еще одно искажение у конфликта.

Кроме демонизации чужих интересов (у них – жажда наживы и власти) и идеализации своих (мирный труд и всеобщее счастье) вторая сторона кажется слабой и трусливой, готовой вот-вот упасть на колени. Стоит только немного еще нажать.

Обратите внимание на любой яростный конфликт, хоть межличностный, хоть межгрупповой. Каждый обвиняет другого в стремлении к власти и к наживе. Или к потаканию этому.

– Вы хотите слить страну иностранным державам.

– А вы хотите дать ее разграбить.

– Вы – жертвы пропаганды.

– Это вам промыли мозги.

– Вы – преступники.

– Это вы – преступники.

Обвинения с обеих стороны совершенно симметричны, в них не найти никаких различий.

И как правило, одна из сторон или обе стороны считают другую сторону намного слабей.

Демонизация противника всегда почти соседствует с неуважением к его силам.

Это тоже делается для того, чтобы перешагнуть через страх. В короне.

Каждый раздухарившийся в конфликте муж думает, что пригрозит жене кулаком и она забоится.

А не забоится, так он ее ткнет в бок и тогда забоится точно.

Он не думает, что жена с громкими воплями побежит на улицу и соберет соседей.

Каждая раздухарившаяся жена думает, что он не посмеет ее ударить, испугается перешагнуть грань, поэтому оскорбляет его смело.

Оказывается вдруг, что оба смелы в своих коронах и готовы рушить общую территорию с двух сторон, пока не превратят ее в руины.

Очень опасно брать друг друга на слабо, когда оба в запале.

Слабо может не быть ни с одной стороны, все убеждены в своей правоте и обе выступают против своего унижения, “За справедливость”, “За будущее счастье”, обе стороны считают, что должны идти до конца, иначе будет позор и боль.

Нельзя недооценивать противника в конфликте!

Лучше переоценить.

Нельзя его демонизировать, то есть надо понимать, что это тоже человек (люди), пусть даже выходящий из границ и одержимый чем-то.

Нельзя рассчитывать на быструю победу.

В этом случае конфликт можно решить продуктивно. В свою пользу.

Многие не верят в это.

Многие думают, что все наоборот. Надо отключить страх и кинуться со всей дури, тогда и победишь.

Поэтому специально мотивируют себя на ярость.

Но ярость заставляет вас косячить, оскорблять противника и выходить из правового поля.

Не не сможете победить.

Если вы заходите на сайт и читаете “объективные” “документальные” данные о каком-то конфликте, но в вас поднимается ярость и ненависть к другой стороне, значит вы – жертва провокаций.

Объективное и документальное всегда достаточно нейтрально, в нем есть стремление увидеть ситуацию с обеих сторон конфликта и еще с третьей, компромиссной. С трех сторон. И демонов нет, есть люди и их интересы.

Перевес на одну сторону – это всегда не объективный взгляд на конфликт.

Эмоциональный перевес с призывами к войне – тем более.

В рубрике писем мы обычно занимаемся только ошибками, косяками и багами авторов.

Почему так?

Потому что для решения конфликта важно увидеть свои ошибки и устранить их, не отказываясь от своих интересов, а вписывая их в границы.

За другого человека вы не можете действовать, поэтому важно представить другую сторону условно инертной, продолжающей движение в выбранном ею направлении. И выстраивать свои действия относительно этого, опираясь на свои возможности. Если получится выстроить в границах, вы либо выиграете поле, либо понесете меньший ущерб, в случае, если уже проиграли.

Вот схема действия в границах

Но если мы со стороны обсуждаем чей-то конфликт, мы должны видеть интересы обеих сторон.

Чтобы увидеть ситуацию объективно, надо отключить эмоции.

Если вас трясет от гнева, страха или сострадания жертвам, вы в таком эмоциональном накале, что соображать не можете. Вы – корм той силы поля, к которой примкнули. И она выглядит не так, как вы себе ее нарисовали в пасторалях. Не как невинная пастушка с пастушком, которых вы защищаете в короне Спасателя.

Именно поэтому, если хотите разобраться в ситуации объективно или близко к тому, используйте источники и оценки, которые не манипулируют эмоциями, не давят на страх, гнев или другие триггеры.

Но помните о главном факторе поля – время внимания. Чем больше времени вы тратите на изучение ситуации, тем больше вы погружаетесь в проблему, растет ее приоритет в вашем поле и эмоций становится все больше. Проблема не ваша, а вы переживаете ее как свою, но решать никак не можете, она вне ваших границ. Поэтому вы просто сливаете свою энергию, расшатываете себя, страх ваш переходит в панику, а гнев в ненависть. Но и эйфория под короной тут как тут. Ощущение единства масс, восторг перед коллективным сознанием, которое в этот момент кажется вам таким единым, будто речь об одном большой человеке Народе, а не множестве индивидов, с существенной разницей позиций и интересов.

Я оперирую последними новостями, поскольку это живой пример.

Но в любом межличностном конфликте так же.

Зачем нужно уважать противника, не обесценивая его силы, всем, наверное понятно. Чтобы не переоценивать себя в короне и не действовать опрометчиво и глупо.

А вот зачем так важно проявлять к противнику эмпатию?

Чтобы понимать, чего он хочет, почему и как будет действовать.

Надо видеть это ясно и четко.

Если видеть на другой стороне монстра, покажется, что мозгов там нет, одна алчность, а значит надо настучать по башке посильней и там прояснится, а если нет, надо прикончить нелюдь. Давить, запугивать и крушить. Но так как территория общая, велик риск поломать все, пока запугиваешь и крушишь, выйти из границ и навредить себе.

В межличностном конфликте это особенно заметно.

Боже вас упаси поднимать руку и выходить из правового поля.

Синяк под глазом другой стороны (особенно женщины, если вы мужчина) – это ваш стратегический и тактический провал.

Полный провал. Будь вы хоть сто раз правы в другом.

Не поднимайте руку никогда, кроме случаев реальной, а не притянутой за уши, самообороны (от физического нападения, а не словесного). Особенно если вы сильней физически или экономически. Если вы сильный, у вас и так достаточно рычагов должно быть, но если вы прибегаете к насилию, вы вылетаете из правового поля и рычагов у вас не остается.

В конфликтах с полицией все сложно и неоднозначно. Они имеют право применять силу, вопрос когда и в какой форме, а вот в конфликте с паре все куда проще с этим. Применять насилие нельзя.

Проявляя эмпатию к другой стороне конфликта, вы не отказываетесь от своих интересов, а реализуете их эффективней.

Вы лишаетесь истерики и аффекта и начинаете мыслить разумно.

И вы можете видеть, где слабые места другой стороны, можете начать решать конфликт так, чтобы выиграть, ничего своего не разрушив или разрушив намного меньше.

Политику не будем обсуждать, друзья. Воздержитесь от таких примеров.

Слишком провокационная и эмоционально заряженная тема.

В политике тоже работают законы поля, но давайте сначала разбираться с простыми случаями.

С теми, где мы можем видеть факты, а не эмоциональные интерпретации.

С конфликтами в парах будем продолжать разбираться.

Можете привести примеры, как эмпатия к другой стороне помогает выиграть конфликт, то есть решить его в пользу своих интересов?