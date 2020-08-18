Крымчанка попыталась убить дочь накануне ее свадьбы

18.08.2020, 19:48, Новости дня

В Крыму 50-летняя женщина, не желая расставаться с внуком, совершила покушение на свою дочь накануне ее свадьбы, нанеся ножевое ранение в области живота.

В отношении 50-летней жительницы крымского города Красноперекопск возбуждено уголовное дело. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство ее 32-летней дочери, у которой намечалась свадьба и переезд с семьей в другой населенный пункт.

«Мать невесты была против, поскольку не хотела расставаться с внуком, которого дочь планировала увезти с собой. На почве этой ситуации между ними происходили конфликты. В ходе одного из них мать у подъезда дома, где проживала пара, нанесла дочери ножевое ранение в область живота. Однако довести свой преступный умысел на убийство женщина не смогла», – говорится в сообщении.

Пострадавшая была своевременно доставлена в медучреждение. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Задержанная дала явку с повинной. По ходатайству следствия судом ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», – сообщается на сайте управления СК РФ по Крыму.

В марте сообщалось, что женщина в Казани пыталась зарезать двух сыновей и свести счеты с жизнью. В результате один ребенок погиб.