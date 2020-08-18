Мнение: Иррациональное

18.08.2020, 19:35, Разное

Обычно я стараюсь в событиях рассматривать объективную их составляющую, что, на мой взгляд, всегда оправдано. И с этой точки зрения белорусский нарыв набухал достаточно давно, стабильность вообще штука крайне опасная, впрочем, как и безудержные изменения – в лучшую или в худшую сторону. Жизнь – это баланс, это движение. И качество политика (а уж тем более государственного деятеля) как раз и определяется его способностью выдерживать этот баланс – когда притормаживая, а когда и идя напролом.

В этом смысле Белоруссия попала в западню, с которой сталкивались и до нее, и будут сталкиваться после.

Но в событиях, безусловно, есть не только рациональная составляющая. Иррациональная тоже в наличии, а тем более на пике протестов ее более чем хватает. В общем-то, мы все бываем примерно в похожих ситуациях, когда никакие рассудочные и разумные доводы не действуют – либо на нас, либо на собеседника. В семейных ссорах тарелки об пол – не самое разумное решение, да и разводятся люди зачастую не по объективным, а по самым что ни на есть субъективным основаниям – ну не люблю я его (ее). Хотя и дети, и совместно нажитое, и много чего еще как раз категорически противятся такому решению. Но внезапно наступает момент и человека накрывает. Падает планка. И рациональное уступает место иррациональному. Рассудок уходит, остаются эмоции. Наступает время "тонких материй".

Примерно то же самое происходит сегодня в Белоруссии. На протестующих перестают действовать разумные и рациональные доводы. Планка упала. Теперь либо пощечина, да так, чтобы в кровь, либо развод. С пощечиной не вышло – скорее, наоборот.

Коллективная психика во многом похожа на индивидуальную. Возможно, даже в чем-то покруче будет, так как довести обычно спокойных белорусов до состояния, когда их накрыло, не просто. Но Лукашенко не сумел уловить, что прежняя его модель поведения, прежние доводы и призывы теперь работают строго наоборот. Когда человек неприятен, то чисто психологически любое его слово и действие начинает восприниматься враждебно. И даже его молчание бесит.

Любовь закончилась, впереди развод. На эмоциях и на нервах. Считать убытки будут потом. Именно поэтому на белорусов сейчас никак не действуют любые аргументы – причем как за, так и против. Они что-то решили, и теперь это делают.

Другой вопрос, что эмоции людей вполне цинично используют посторонние по отношению к ним люди. Повторю, что писал ранее – за Белоруссию готовы схватиться три внешних игрока, и ни один из них ни малейшего добра белорусам не желает. А потому структура, которую создают для трансферта власти в Белоруссии, станет первым местом, где три внешних игрока будут пытаться навязать свой собственный проект организации постлукашенковской Белоруссии. Внутреннего игрока стараниями самого Лукашенко нет – национально ориентированная оппозиция в Белоруссии отсутствует как явление, ее трудолюбиво выпалывали все 26 предыдущих лет. И это – вопрос лично к Лукашенко. Чем ты думал? Ты что, думал, что так будет вечно?

Прямо сейчас белорусам ничего этого объяснить нельзя – они в эйфории и на эмоциях. Лозунг "Долой" становится базовым, ничего иного люди не слышат и не могут услышать. Страх за будущее, возможно, есть, но когда "рвет крышу" и всё на адреналине, любые иные мысли уходят далеко назад. В том и специфика любых социальных катастроф – что на индивидуальном, что на коллективном уровнях. Эмоции идут наравне, а зачастую существенно превосходят рациональные соображения. И с этим поделать ничего нельзя. Это и есть ключевая проблема любой диктатуры – она не имеет механизма сброса и стравливания социальной температуры, сброс всегда идет через катаклизм, через взрыв. А взрыв – он и есть взрыв. Пока давление ударной волны не сравняется с атмосферным, она будет идти все дальше и дальше.