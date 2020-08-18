 

Личное: Перезрелая женщина в фате

18.08.2020, 19:30, Разное

Зачем бабке в климаксе напяливать на башку фату, под седую писю — подвязку невесты и идти под венец?

Зачем закатывать свадебный пир на весь мир? Никогда не задумывались?


Фото: Соцсети

А я вот задумалась и, кажется, поняла.

В определённом возрасте женщины становятся невидимы. Стареют, теряют привлекательность, даже если остаются элегантными и подтянутыми.

Входя в помещение, женщины определённого возраста не привлекают к себе внимание, как то было раньше.

Мужчины смотрят не на них, а сквозь них: аккурат в декольте молодых сисек. Женщины помоложе где-то даже жалеют, смотрят свысока: «Эвона, как неконкурентноспособная бабка старается! А фиг ли толку?»

Старые бабы, чья самооценка заверчена вокруг мужского члена, тяжело переживают этот жизненный этап.

В жалкой попытке доказать, что их ещё можно трахать, они раздеваются.

В жалкой попытке побыть в центре всеобщего внимания, они впихивают свои несвежие туши в платья невесты и идут замуж. Играют свадьбу, зовут гостей, купаются напоследок во всеобщем внимании.

Ведь именно невеста на любой свадьбе — центр всеобщего внимания.

Чтобы стать ещё «центрее», престарелые невесты по 3 платья за свадьбу меняют, как это сделала Светка Бондарчук. Отвели гости взор на свежатинку — а тут оба-на: бабка платье сменила! Опять все на престарелую молодую пялятся.

Поняли теперь, зачем пожилой женщине фата и пир горой на собственной свадьбе? Это её лебединая песня перед новым жизненным этапом под названием «Старость».

Не будем судить. Наверное, это очень тяжело — бояться старости, когда вся жизнь построена на фундаменте востребованности полового органа.

Боитесь, что вас не будут хотеть? Почему?

Источник: Лена Миро



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Активист антиядерного движения стала сторонником атомной энергетики

03.08 / Сергей Крылов: «Количество половых актов должно соответствовать числу рожденных детей»

28.07 / Мнение: О конфискации сбережений среднего класса

27.07 / В стиле “Аватара”: Джиган и Оксана Самойлова отметили 9-летие своей дочери Ариелы

26.06 / ВОЗ предупредила об угрозе возобновления эпидемии COVID-19 в 11 странах

22.07 / Мнение: О мелком, но болезненном щелчке по Владимиру Путину

11.07 / Мнение: Почему вирусы опаснее экономических кризисов, неисполнение нацпроектов и дорогая ювелирка

01.08 / Учёные узнали о риске взрыва спокойных вулканов

17.08 / Ана де Армас поздравила Бена Аффлека с днем рождения: мотоцикл в подарок и новое совместное фото

12.07 / Глюки в Матрице: Необъяснимые случаи в быту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска