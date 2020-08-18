Личное: Перезрелая женщина в фате
18.08.2020, 19:30, Разное
Зачем бабке в климаксе напяливать на башку фату, под седую писю — подвязку невесты и идти под венец?
Зачем закатывать свадебный пир на весь мир? Никогда не задумывались?
Фото: Соцсети
А я вот задумалась и, кажется, поняла.
В определённом возрасте женщины становятся невидимы. Стареют, теряют привлекательность, даже если остаются элегантными и подтянутыми.
Входя в помещение, женщины определённого возраста не привлекают к себе внимание, как то было раньше.
Мужчины смотрят не на них, а сквозь них: аккурат в декольте молодых сисек. Женщины помоложе где-то даже жалеют, смотрят свысока: «Эвона, как неконкурентноспособная бабка старается! А фиг ли толку?»
Старые бабы, чья самооценка заверчена вокруг мужского члена, тяжело переживают этот жизненный этап.
В жалкой попытке доказать, что их ещё можно трахать, они раздеваются.
В жалкой попытке побыть в центре всеобщего внимания, они впихивают свои несвежие туши в платья невесты и идут замуж. Играют свадьбу, зовут гостей, купаются напоследок во всеобщем внимании.
Ведь именно невеста на любой свадьбе — центр всеобщего внимания.
Чтобы стать ещё «центрее», престарелые невесты по 3 платья за свадьбу меняют, как это сделала Светка Бондарчук. Отвели гости взор на свежатинку — а тут оба-на: бабка платье сменила! Опять все на престарелую молодую пялятся.
Поняли теперь, зачем пожилой женщине фата и пир горой на собственной свадьбе? Это её лебединая песня перед новым жизненным этапом под названием «Старость».
Не будем судить. Наверное, это очень тяжело — бояться старости, когда вся жизнь построена на фундаменте востребованности полового органа.
Боитесь, что вас не будут хотеть? Почему?
Источник: Лена Миро
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