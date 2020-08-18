Личное: Перезрелая женщина в фате

18.08.2020, 19:30, Разное

Зачем бабке в климаксе напяливать на башку фату, под седую писю — подвязку невесты и идти под венец?

Зачем закатывать свадебный пир на весь мир? Никогда не задумывались?



Фото: Соцсети

А я вот задумалась и, кажется, поняла.

В определённом возрасте женщины становятся невидимы. Стареют, теряют привлекательность, даже если остаются элегантными и подтянутыми.

Входя в помещение, женщины определённого возраста не привлекают к себе внимание, как то было раньше.

Мужчины смотрят не на них, а сквозь них: аккурат в декольте молодых сисек. Женщины помоложе где-то даже жалеют, смотрят свысока: «Эвона, как неконкурентноспособная бабка старается! А фиг ли толку?»

Старые бабы, чья самооценка заверчена вокруг мужского члена, тяжело переживают этот жизненный этап.

В жалкой попытке доказать, что их ещё можно трахать, они раздеваются.

В жалкой попытке побыть в центре всеобщего внимания, они впихивают свои несвежие туши в платья невесты и идут замуж. Играют свадьбу, зовут гостей, купаются напоследок во всеобщем внимании.

Ведь именно невеста на любой свадьбе — центр всеобщего внимания.

Чтобы стать ещё «центрее», престарелые невесты по 3 платья за свадьбу меняют, как это сделала Светка Бондарчук. Отвели гости взор на свежатинку — а тут оба-на: бабка платье сменила! Опять все на престарелую молодую пялятся.

Поняли теперь, зачем пожилой женщине фата и пир горой на собственной свадьбе? Это её лебединая песня перед новым жизненным этапом под названием «Старость».

Не будем судить. Наверное, это очень тяжело — бояться старости, когда вся жизнь построена на фундаменте востребованности полового органа.

Боитесь, что вас не будут хотеть? Почему?