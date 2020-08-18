Бондарчук раскрыла детали подготовки к свадьбе: Волшебно!

18.08.2020, 19:23, Разное

Уже в начале августа появилась информация о том, что очень скоро модель все-таки выйдет замуж за своего избранника, фотографа и бизнесмена Сергея Харченко. Пара не скрывала намерений, но и не рассказывала подробностей предстоящего торжества.

В итоге Светлана Бондарчук вышла замуж 15 августа в Гагаринском ЗАГСе. На церемонии присутствовали только близкие друзья и родственники молодоженов. В зале государственной регистрации звезда появилась в скромном белом платье в пол, которое дополнила кружевная накидка. Невеста предпочла макияж в нежных оттенках и распущенные волосы.

На вечеринке собрались коллеги, знакомые и родные влюбленных. За вечер Светлана Бондарчук сменила еще два платья и фату. Судя по отзывам гостей, мероприятие прошло потрясающе – все было на высшем уровне.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 15 Авг 2020 в 9:32 PDT

Как оказалось, свадьбу молодожены сумели организовать всего за две недели. Об этом бывшая супруга режиссера рассказала в личном блоге. “У нас были сжатые сроки, но все прошло волшебно”, – заявила Светлана Бондарчук.

Она добавила, что за это время у нее была всего одна примерка платья. Для нее стало шоком, что за такой короткий срок дизайнеры смогли сделать для нее почти невозможное – сшить идеальный свадебный образ.