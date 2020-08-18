 

Бондарчук раскрыла детали подготовки к свадьбе: Волшебно!

18.08.2020, 19:23, Разное

Уже в начале августа появилась информация о том, что очень скоро модель все-таки выйдет замуж за своего избранника, фотографа и бизнесмена Сергея Харченко. Пара не скрывала намерений, но и не рассказывала подробностей предстоящего торжества.

В итоге Светлана Бондарчук вышла замуж 15 августа в Гагаринском ЗАГСе. На церемонии присутствовали только близкие друзья и родственники молодоженов. В зале государственной регистрации звезда появилась в скромном белом платье в пол, которое дополнила кружевная накидка. Невеста предпочла макияж в нежных оттенках и распущенные волосы.

На вечеринке собрались коллеги, знакомые и родные влюбленных. За вечер Светлана Бондарчук сменила еще два платья и фату. Судя по отзывам гостей, мероприятие прошло потрясающе – все было на высшем уровне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 15 Авг 2020 в 9:32 PDT

Как оказалось, свадьбу молодожены сумели организовать всего за две недели. Об этом бывшая супруга режиссера рассказала в личном блоге. “У нас были сжатые сроки, но все прошло волшебно”, – заявила Светлана Бондарчук.

Она добавила, что за это время у нее была всего одна примерка платья. Для нее стало шоком, что за такой короткий срок дизайнеры смогли сделать для нее почти невозможное – сшить идеальный свадебный образ.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Разин оставил странное послание под снимком Заворотнюк и Ефремова

10.07 / Дарья Повереннова рассказала, что в прошлой жизни была кошкой

10.08 / Гороскоп на 11 августа 2020 года

17.07 / Мнение: Миф о молодежи, или Возраст Молчалина

03.08 / Адвокат Пашаев о тактике защиты: «Ефремов может и признать свою вину»

29.06 / Йохан Галтунг заявил, что США обречены на исчезновение

16.01 / Мнение: Операция «Преемник»

02.08 / Составлен рейтинг самых популярных цветов авто

29.07 / Мнение: Женское единство против фашизма

11.07 / Бондарчук и Андреева переезжают в квартиру за 80 миллионов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска