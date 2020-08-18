Сенатский доклад: сайт WikiLeaks играл ключевую роль в российском вмешательстве в выборы

18.08.2020, 19:20, Новости дня

Вебсайт WikiLeaks сыграл ключевую роль в российской кампании влияния на президентские выборы 2016 года и, вероятно, знал, что помогает российской разведке, говорится в докладе сенатского Комитета по разведке Сената.

В докладе, который был опубликован во вторник, также говорится, что бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт сотрудничал с россиянами, в том числе с олигархом Олегом Дерипаской, до и после выборов 2016 года в США.

Комитет пришел к выводу, что роль Манафорта и его близость к Трампу создали возможности для российской разведки. По словам авторов доклада, готовность Манафорта «делиться информацией с лицами, тесно связанными с российскими спецслужбами … создала серьезную контрразведывательную угрозу».

Это пятая и последняя глава доклада по итогам проведенного комитетом расследования о попытках России помочь Трампу победить на выборах. Расследование длилось три с половиной года.

В предыдущих главах сенаторы согласились с выводами американских разведывательных служб о том, что Россия пыталась помочь Трампу, распространяя порочащую информацию о его сопернице Хиллари Клинтон.