 

Мнение: Умер Алексей Ивакин

18.08.2020, 19:15, Разное

На 48-м году жизни после тяжелой болезни скончался писатель-фантаст, поисковик и ополченец ЛНР Алексей Ивакин ivakin_alexey
Еще недавно у него был день рождения, а сейчас его нет https://luchnik76.livejournal.com/275792.html
Похороны состоятся в Луганске 20 августа, на верхнем камбродском кладбище. Прощание в 12.00, того же дня, по адресу Артема 221.
При желании помочь его жене и воспитанникам детского клуба, с которыми он занимался почти до самой смерти, вот реквизиты: Сбербанк РФ (Ивакин Алексей Геннадьевич) – 4276 5208 2334 4649. Деньги получит жена и воспитанники клуба.
Если кто-то из читателей блога будет на похоронах Алексея в Луганске, положите и от меня пару гвоздик.

Рассказ "Черные бабочки"

Нерв.

Мне снился сон…

Мир праху.

Источник: Colonel Cassad



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