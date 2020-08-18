Мнение: Умер Алексей Ивакин
18.08.2020, 19:15, Разное
На 48-м году жизни после тяжелой болезни скончался писатель-фантаст, поисковик и ополченец ЛНР Алексей Ивакин ivakin_alexey
Еще недавно у него был день рождения, а сейчас его нет https://luchnik76.livejournal.com/275792.html
Похороны состоятся в Луганске 20 августа, на верхнем камбродском кладбище. Прощание в 12.00, того же дня, по адресу Артема 221.
При желании помочь его жене и воспитанникам детского клуба, с которыми он занимался почти до самой смерти, вот реквизиты: Сбербанк РФ (Ивакин Алексей Геннадьевич) – 4276 5208 2334 4649. Деньги получит жена и воспитанники клуба.
Если кто-то из читателей блога будет на похоронах Алексея в Луганске, положите и от меня пару гвоздик.
Рассказ "Черные бабочки"
Нерв.
Мне снился сон…
Мир праху.
Источник: Colonel Cassad
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