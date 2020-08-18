Бело-красно-белый флаг: откуда пошёл символ протестов

18.08.2020, 19:12, Разное

Белорусский флаг — наследие Средних веков

Впервые бело-красно-белый поднялся на флагштоке весной 1917 года, в марте — над зданием белорусского Общества помощи пострадавшим в войне в Петрограде. Его повесил архитектор и общественный деятель Клавдий Дуж-Душевский, сотрудник Общества. Он и был, как считается, автором первого белорусского национального флага. Национально ориентированные белорусы надеялись тогда на обретение в новой России права на свободное государственное самоопределение народов и искали свои оригинальные символы — для «будущей независимой Беларуси».

Белый и красный цвета — это не только основные цвета народного белорусского искусства. Белый интерпретируется как символ Белой Руси и чистоты, красный — как восходящее солнце. Однако самое главное, что эти цвета присутствовали на гербе белорусов «Погоня». Дуж-Душевский создавал свой флаг по принятому тогда в Европе правилу: флаг зависит от герба и заимствует его основные цвета.

Герб Великого княжества Литовского. Гербовник 1575 г. (Pinterest)

Серебристый всадник на червлёном поле — древний герб Гедиминовичей и Великого княжества Литовского. Он использовался со второй половины XIII в. Подавляющее население княжества составляли православные восточные славяне, которые уже в Новое время сформировали белорусскую народность, и потому на «Погоню» Беларусь имеет моральных прав не меньше, чем Литва. Со временем Московское царство усилилось и стало теснить Великое княжество Литовское. Древние западные земли Руси (белорусские) вернула окончательно уже Российская империя во второй половине XVIII в., когда вместе с Пруссией и Австрией разделила на кусочки Речь Посполитую.

Клавдий Дуж-Душевский, 1941. (nn.by)

Старый литовский рыцарь на красном фоне все же остался на белорусской земле, когда она попала «под высокую царскую руку». «Погоня» стала гербом Витебской и Виленской губерний, а также более двадцати городов и ряда знатных родов, и воспринималась как национальный символ белорусов. Вместе с новым флагом этот герб официально приняла Белорусская народная республика в 1918 г. — национальное государство, возникшее в условиях оккупации республики немецкими войсками. Просуществовало оно всего несколько месяцев. Немцы вскоре ушли, и в начале 1919 г. пришли красные. Коммунистов национальный флаг (символ независимости) устроить не мог, его запретили и заменили потом советскими гербом и флагом социалистической Белоруссии.

Герб Беларуси, 1920−1926 гг. (ross-bel.ru)

Долгое время «Погоню» и бело-красно-белый использовали лишь белорусы в эмиграции да белорусские коллаборационисты во время Второй мировой войны. Эти символы тогда наделялись антисоветским содержанием. Многие до сих пор недолюбливают за это бело-красно-белый, что, конечно, несправедливо. Например, не станет же Россия отказываться от своего триколора только потому, что его использовали и власовцы, а американцы не откажутся от звёзд на флаге на том основании, что звёзды красовались на флаге Конфедерации.

«Погоня» и бело-красно-белый вновь получили официальный статус только в конце 1991 г., когда их принял в качестве государственных символов белорусский парламент. Однако и на этот раз они недолго «продержались».

Советско-национальная борьба

В 1995 г. на референдуме 75% белорусов выбрало «новый-старый» герб и флаг — модернизированные советские символы БССР, принятые ещё в 1951 году. Посткоммунистическая трансформация в Беларуси, как и везде, шла очень болезненно. Многие хотели возврата к стабильности, порядку, «крепкой руке» государства. Новоизбранный президент Александр Лукашенко использовал эти настроения и предложил принять модернизированный советский герб и флаг — без серпа и молота, но также красный с зелёной полосой и народным орнаментом «Восходящее солнце», вышитым ещё в 1917 г. крестьянкой Матрёной Маркевич (только теперь это был красный узор на белом фоне вместе белого на красном, как до 1991 г.).

Флаг Беларуси 1995 г. (wikipedia.org)

Александр Лукашенко, 1996 г. (m.sputnik.by)

Вскоре после референдума власть президента начала принимать авторитарный характер. Через год страна стала суперпрезидентской республикой. Лукашенко говорил: «…народ Беларуси ясно и недвусмысленно выказался по жизненно важным вопросам дальнейшего развития нашего государства и общества. Была отклонена прежняя антинациональная символика и утверждена «новая-старая», то есть прежняя, с которой большинство граждан Беларуси связывает свою жизнь и историю Родины…»

Тогда, в 1995 году, советские ценности и советский флаг победили. С ними и ассоциировался «крепкий хозяйственник», «государственник» и «последний диктатор Европы» Лукашенко. Оппозиция, разделяющая ценности, которые принято называть европейскими (свобода, верховенство права, политическая конкуренция), противопоставляет их идеям и стилю Лукашенко, а вместе с этим поднимает и бело-красно-белый флаг. Советский же символ подвергался и подвергается критике. Иронично и красочно высказался поэт Григорий Бородулин о том, как «цягне» (тянет) белорусов к социалистической империи и символике: «Відаць, нас мала перылі, / Што цягне да імпэрыі / Пад флагам мусульманістым, / З палітбюро іваністым».

На улицах Минска, август 2020 г. (gazeta.ru)

То же. (nn.by)

От того, какой путь сейчас выберут белорусы, зависит и судьба их символов. «Белай, чырвонай, белай» уже вернулся на улицы Минска и других городов.