 

Шойгу и глава Пентагона обсудили ситуацию «в различных регионах мира»

18.08.2020, 19:08, Новости дня

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и министр обороны Соединенных Штатов Марк Эспер в ходе телефонного разговора обсудили укрепление мер доверия для предотвращения инцидентов, а также обменялись мнениями о ситуации в различных регионах мира.

«Восемнадцатого августа по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны США Марком Эспером. Руководители военных ведомств обсудили вопросы укрепления мер доверия и транспарентности с целью предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы Минобороны России.

Отмечается также, что стороны обменялись мнениями о ситуации в различных регионах мира.

Так массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.



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