Белорусская оппозиция призвала Россию и ЕС стать посредниками в переговорах с Лукашенко

18.08.2020, 19:08, Новости дня

Россия и Евросоюз должны стать посредниками в переговорах оппозиции с властями Белоруссии, заявили в Координационном совете белорусской оппозиции.

Информацию об этом передает РИА «Новости».

Трансляция брифинга ведется на YouTube-канале «Радые Свабода».

Напомним, штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

В понедельник был обнародован список состава координационного совета, который должен выработать механизм для обеспечения трансфера власти в Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями. Оппозиция в ответ заявила, что не ставит перед собой цель захватить власть незаконными методами.

В то же время белорусская оппозиция получала запрос по вопросу сотрудничества от «партнеров во внешнем мире».