Белорусская оппозиция заявила о запросе на сотрудничество от «внешних партнеров»

18.08.2020, 18:48, Новости дня

Белорусская оппозиция получала запрос по вопросу сотрудничества от «партнеров во внешнем мире», сообщила координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.

«Запрос мы получали от внешних партнеров. Запрос на диалог. Потому что сейчас, после выборов, очень важно понять, что это только начало формирования в том числе и диалога с внешним миром. Это тоже требует очень многих сил», – сообщила Колесникова на брифинге оппозиции.

По ее словам, необходимо, чтобы процедура «трансфера власти» в республике была понятна не только внутри, но и снаружи.

«Идут манипуляции от президента нашей страны [Александра Лукашенко] о том, что мы якобы пытаемся каким-то образом испортить отношения с Россией. Хочу всех заверить, наша официальная позиция – мы будем поддерживать дружеские взаимовыгодные отношения, прагматичные, кристальные, транспарентные для всех. Нам выгодно общаться со всеми нашими странами-партнерами. Как с Российской Федерацией, так с Украиной, так и со странами Европейского союза», – сообщила представитель штаба.

Трансляция брифинга ведется на YouTube-канале «Радые Свабода».

Напомним, штаб бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти.

Во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в стране со всеми вытекающими последствиями.