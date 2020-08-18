Российского генерала взорвали в Сирии

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18.08.2020, 18:20, Новости дня

Российский военный советник в звании генерал-майора погиб при подрыве автоколонны в Сирии, еще двое получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России агентству “ТАСС” 18 августа.

В Минобороны уточнили, что 18 августа при возвращении российской автоколонны после проведения гуманитарной акции в 15 км от города Дейр-эз-Зора на обочине по ходу движения автомобилей сработало самодельное взрывное устройство.

Генерал-майора экстренно эвакуировали и оказали медицинскую помощь, однако спасти его не удалось, сообщило “РИА-Новости”.

Его уже представили к государственной награде посмертно и пообещали оказать семье всю необходимую помощь, рассказали в Минобороны.

Военный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные сирийские войска, повстанцы, радикальные исламисты, курды, боевики “Исламского государства”, а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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