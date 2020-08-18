Ученые заподозрили связь между коронавирусом и диабетом у детей

18.08.2020, 18:17, Разное

Британские исследователи провели анализ динамики заболеваемости COVID-19 в стране, на основании результатов которого заподозрили наличие прямой связи между коронавирусом и развитием диабета у детей. По мнению ученых, соприкосновение с инфекцией способно спровоцировать у несовершеннолетних соответствующее осложнение.

Отправной точкой исследования стали статистические данные, свидетельствующие о том, что в период пика пандемии количество детей с зафиксированным диагнозом “диабет первого типа” в северо-западной части британской столицы увеличилось вдвое. По словам ученых, представляющих Имперский колледж Лондона, такая динамика может объясняться схожим механизмом действия обоих заболеваний. В частности, S-белку коронавируса свойственна способность к атаке и разрушению инсулин-продуцирующих клеток в поджелудочной железе – и такие же процессы протекают при диабете первого типа. “Похоже, что дети имеют низкий риск развития серьезных случаев COVID-19. Однако нам необходимо учитывать возможные осложнения для здоровья детей после контакта с вирусом”, – резюмировала одна из авторов исследования Карен Логан.

По словам специалиста, отсутствие необходимого лечения коронавирусной инфекции уже на ранней стадии может спровоцировать возникновение тяжёлых осложнений. Так, наличие высокого уровня сахара в крови способно вызвать у детей появление так называемого диабетического кетоацидоза – опасного для жизни состояния, заключающегося в чересчур быстром расщеплении организмом жира. Ученые информировали, что для полного подтверждения прямой связи между диабетом первого типа у детей и SARS-CoV-2 необходимо проведение дополнительных исследований. Об этом пишет Mirror.