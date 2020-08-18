Политика: Оппозиция готовится отколоть Белоруссию от России

18.08.2020, 18:08, Новости дня

Белорусская оппозиция представила план действий после захвата власти. Документ предполагает полный разрыв экономических, военных, религиозных и культурных связей с Россией. Если данный пакет мер введут – это будет фактическое объявление экономической войны России, считают эксперты. Причем, проиграет в ней Белоруссия. Впрочем, у Запада для Минска, похоже, нет никакого сценария, кроме украинского.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая считает себя победительницей на выборах 9 августа, уже одобрила программу действий оппозиции под названием «Реанимационный пакет реформ для Беларуси». В последние дни сайт с «реанимационным пакетом» стал недоступен, однако его содержание сохранено в кэше Google. Программа оппозиционеров широко обсуждается в соцсетях на фоне разрастающихся уличных протестов. Можно предположить, что на пункты «пакета» будет ориентироваться самоназначенный штаб протеста – координационный совет, в который, как отмечала газета ВЗГЛЯД вошли откровенные русофобы.

Из документа следует, что оппозиция предлагает возвести границу с Россией, запретить пророссийские организации и прекратить вещание российских телеканалов, выйти из ОДКБ, вступить в НАТО, а также ввести образование исключительно на белорусском языке. Кроме того, среди инициатив – создание белорусской автокефальной церкви наподобие той, что недавно была создана на Украине.

«Реанимационный пакет реформ для Беларуси» даже по названию схож с украинским «Реанимационным пакетом реформ», обратил внимание директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. В украинском случае «пакет» представили люди, связанные с Джорджем Соросом и другими западными спонсорами, чьи представители определяют политику Киева – пояснил Погребинский газете ВЗГЛЯД.

Белорусскому обществу предложили явно неприемлемый вариант – «пакет реформ» в духе шоковой терапии, наподобие той, через которую в начале 1990-х прошла Прибалтика, в том числе соседняя Литва, сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Петр Петровский. «Оппозиция всегда выступала за шоковую терапию. Также они выступают против социально ориентированного государства. То есть нам предлагают сделать из Белоруссии вторую Литву», – сказал Петровский.

«Схожесть с «литовским сценарием» заключается и в том, что сейчас на Белоруссию идет сильнейшее давление с Запада. Нам советуют приватизировать госсектор и отказаться от госсобственности на основные средства производства в стратегических отраслях. Причем внешнее давление с каждым днем усиливается. Грубо говоря, европейские страны озвучивают свои потребности в отношении Белоруссии, принуждая нас ликвидировать собственную модель развития», – полагает Петровский. Собственно, литовский вариант реформ приведет к превращению индустриально-аграрной Белоруссии в аграрный придаток Запада, уверен минский эксперт.

Если допустить, что при смене власти в Минске, «пакет» будет принят за основу, то это будет означать объявление экономической войны России, отмечают эксперты. Причем от прекращения действия сразу всех интеграционных договоров с Москвой проиграет именно Белоруссия – ведь разрыв отношений мало что оставит от товарооборота в 35 млрд долларов.

Но Запад сделал ставку именно на раскол между Белоруссией и Россией при смене власти в стране, подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов. Именно так, по мнению российского парламентария, следует расценивать заявление американских конгрессменов, сделанное во вторник. В Конгрессе США осудили приписываемое Москве предложение «направить российскую военную помощь Белоруссии на фоне продолжающихся мирных протестов» и призвали Белый дом вместе с европейскими партерами «защищать суверенное право Белоруссии определять свое собственное будущее».

«Соединенные Штаты таким образом подают сигнал и нам, и белорусам: мол, «не мешайте нам и нашим партнерам осуществлять свою стратегию на территории Белоруссии». Цель этой стратегии – снос существующей политической системы в стране и отрыв Белоруссии от России», – подчеркнул сенатор Морозов.

Заявление конгрессменов – наглое вмешательство во внутренние дела сразу двух государств – Белоруссии и России, добавил сенатор. «У нас с Белоруссией есть договорные взаимоотношения и Союзное государство. Никакая третья страна не имеет права вмешиваться в наши двусторонние отношения», – подчеркнул Морозов.

Зампред сенатского комитета по международным делам Андрей Климов считает, что конечной целью политики США является Россия, а не Белоруссия. «Происходящее сейчас – это не импровизация. Все было задумано давно. Американская корпорация RAND еще год назад представила доклад о том, как вывести из равновесия Россию. Один из разделов доклада посвящен оказанию содействия либерализации Белоруссии», – отметил сенатор.

«Штатам сама по себе Белоруссия не интересна, поэтому у них нет четкой программы относительно этой страны. Но они призывают белорусов, как и ранее украинцев, слушаться их и сменить власть, после чего у них все будет якобы замечательно», – добавил Климов.

Попытки внешнего вмешательства в белорусские дела будут усиливаться с каждым днем, прогнозирует российский сенатор Франц Клинцевич. На руку Западу будет играть то, что «белорусское гражданское общество перегрето ошибками, сделанными властью», сказал Клинцевич газете ВЗГЛЯД. Но с другой стороны, обнадеживает то, что белорусское общество – более зрелое, чем украинское, более устойчивое к попыткам разжигать ненависть к России, и прочим провокациям, и оно ближе к России, указал Клинцевич. Сенатор отметил, что и белорусский протест разительно отличается от украинского Майдана – он куда более спокойный, «интеллигентный», а с другой стороны, стихийный, не имеющий явных лидеров.

Добавим, что хотя белорусская оппозиция использует символику, отчасти схожую с литовской (герб «Пагоня»), даже протестующих вряд ли привлечет сценарий превращения Белоруссии во вторую Литву.

«Реанимационный пакет реформ», который представили самоназначенные вожди протеста, встретил резко негативные отзывы, в том числе среди экспертов, которые критично относятся к Лукашенко и его окружению. «Это детский сад. Да и

любой здравомыслящий политик понимает, что без РФ Белоруссия превратится в несостоятельное государство.

Сегодня нет альтернативы ни российскому рынку, ни российским энергоресурсам. Потому идея разорвать отношения с Россией – это глупость, которая не получит основательной поддержки в стране», – отметил газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

По словам Болкунца, авторами документа являются оппозиционеры, которые за последнюю четверть века никак себя не проявили. «Во время выборов они находились на заднем плане, а сейчас пытаются запрыгнуть на коня», – отметил политолог. «Та часть оппозиции, которая опубликовала этот документ, власть в стране не получит, – уверен Болкунец. – И Тихановская, объявив себя национальным лидером, править из Вильнюса не сможет».

Напрасно удивляются на Украине, что ее не считают образцом для Белоруссии даже протестующие, заметил в Twitter российский сенатор Алексей Пушков. «Украина преподала урок всем, как не надо менять власть: обвал экономики, ненависть, трагедия Одессы, падение уровня жизни. Судьба Украины – худшая реклама майдана. И многие это осознали», – уверен Пушков.

Похоже и на Западе осознают то, что украинский сценарий, или сценарий шоковой терапии в духе начале 1990-х не будет воспринят белорусским обществом. Европейские партнеры Соединенных Штатов, в первую очередь Польша, сулят Белоруссии не только кнут в виде санкций, но и пряник.

Евросоюз должен представить способ разрешения конфликта в Белоруссии через перспективу сотрудничества, ведь принятие санкций только сильнее привяжет эту страну к России, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский. Обещание благ от ЕС – «единственный способ убедить белорусов и, может быть, самого Александра Лукашенко, что для Белоруссии существует другая альтернатива, а не только сотрудничество с Россией», – сообщил замминистра иностранных дел Польши.

Теги:

Белоруссия

,

Александр Лукашенко

,

Россия и Белоруссия

,

кризис в Белоруссии

,

Светлана Тихановская