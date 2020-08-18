О’Брайен – Трамп не собирается встречаться с Путиным до выборов — но рассчитывает на ядерную сделку

18.08.2020, 17:59, Новости дня

Дональд Трамп не собирается проводить встречу с Владимиром Путиным до ноябрьских выборов в США, пишет Bloomberg со ссылкой на заявления советника американского лидера по национальной безопасности Роберта О’Брайена. Вместе с тем, политик выразил надежду на то, что в какой-то момент российский лидер всё же приедет в США, чтобы подписать «превосходную сделку» в области контроля над вооружениями.



Reuters

Президент Дональд Трамп не собирается проводить встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным до ноябрьских выборов в США, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление советника американского лидера по национальной безопасности Роберта О’Брайена. Таким образом О’Брайен попытался сгладить сообщения о том, что Трамп хочет организовать саммит с Путиным.

«Мы не планируем саммита с Владимиром Путиным до выборов», — заявил советник по нацбезопасности в эфире канала NBC News.

«Нет, мы не собираемся встречаться с Путиным в Соединённых Штатах, — добавил он. — Но мы бы хотели, чтобы Путин как-нибудь приехал сюда, чтобы, как я надеюсь, подписать превосходную сделку в области контроля над вооружениями, которая защитит как американцев, так и россиян».

Ранее NBC сообщал, что Трамп уведомил своих помощников о том, что хотел бы провести переговоры с Путиным, в то время как чиновники из администрации начали подыскивать возможное место встречи. Согласно первоначальной информации, она должна была состояться в сентябре. Среди целей саммита числилась демонстрация прогресса в плане работы над соглашением в области контроля над ядерными вооружениями.

Хотя О’Брайен и опроверг информацию о встрече до выборов, он сообщил, что США стремятся к подобному соглашению, а также хотят «иметь хорошие отношения с Россией».

Единственный действующий договор между Москвой и Вашингтоном об ограничении ядерных вооружений под названием СНВ-III истекает в начале 2021 года. В августе прошлого года США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как, по мнению США, РФ нарушила условия этого соглашения.