Трамп намерен поднять тему Беларуси в разговоре с российской стороной

18.08.2020, 17:55, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что поговорит с российской стороной в связи с непрекращающимися протестными выступлениями в Беларуси, направленными против президента этой страны Александра Лукашенко.

При этом Трамп подчеркнул, что, как представляется, эти выступления носят по преимуществу мирный характер.

Выступая перед журналистами во время церемонии в Белом доме (она была посвящена подписанию президентом прокламации по случаю столетия ратификации 19 поправки к Конституции, гарантирующей избирательное право для женщин), Трамп отметил, что не создается впечатления, чтобы в Беларуси было слишком много демократии.

Напомним, что волна протестов в Беларуси вызвана реакцией населения на результаты недавно состоявшихся выборов, результаты которых, по словам оппонентов Лукашенко, были сфальсифицированы.