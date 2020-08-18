 

Потерпевший по делу Ефремова подал исковое заявление на выплату компенсации в 6,5 млн рублей

18.08.2020, 17:53, Разное

Потерпевший по делу ДТП с участием Михаила Ефремова, старший сын погибшего водителя Виталий Захаров, подал исковое заявление, в котором требует от артиста выплатить ему моральную компенсацию в размере 6,5 миллионов рублей. Требования к актеру были озвучены во время заседания в Пресненском районном суде Москвы.
Потерпевшими в деле о смертельном ДТП с участием известного российского артиста Михаила Ефремова проходит 4 человека: вдова, брат и двое сыновей погибшего водителя. Также признать себя пострадавшими требовали гражданская супруга Сергея Захарова и его работодатель. Им в ходатайстве было отказано. Между тем адвокат Виталия Захарова Сергей Аверцев сообщил, что его подопечный заявил к обвиняемому иск о возмещении морального вреда. Сумма компенсации должна составить 6,5 миллионов рублей. В свою очередь остальные потерпевшие подали исковое заявление на 1 рубль. Их представитель Александр Добровинский заявил, пострадавшие родственники исходили из того, что Ефремов ответил отрицательно на вопрос о том, помнит ли он обстоятельства аварии. Искупить его вину без искреннего раскаяния нельзя, поэтому «кровавые деньги» актера им не нужны, тем более, что возместить потерю мужа, брата и отца невозможно.

Михаил Ефремов в настоящее время находится под домашним арестом. Дело о смертельном ДТП рассматривает судья Елена Абрамова. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье, санкция которой предусматривает наказание в виде 12 лет лишения свободы.



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