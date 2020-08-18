Мнение: О «крыше» для последнего диктатора

18.08.2020, 17:35, Разное

Опять же из разряда вполне ожидаемого. Что бы ни говорили плохого про нынешнего российского президента Владимира Путина, но в одном ему отказать нельзя. В упорном до грани упёртости следовании принципу «своих не сдаём». Даже если этот свой – весьма ненадёжен и вообще, по классике, «мерзавец».

Но ведь свой же мерзавец! ©

Короче, Владимир #Путин по полной программе вписался за своего белорусского визави Александра Лукашенко. Обеспечил тому прикрытие и крышу на международном уровне. Как сообщается, российский президент провёл телефонные переговоры с Ангелой Меркель и с Эмманюэлем Макроном, в ходе которых обсудил ситуацию в Белоруссии. И везде нынешний хозяин Кремля «подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство».

То ли это Джавдета не трогай, он мой © То ли кое-что похлеще.

Но ведь авторитета российскому лидеру да и России на мировой арене это не прибавило?

Зачем было так уж вписываться-то?