Дженнифер Энистон и Брэд Питт объединились для участия в благотворительном проекте

18.08.2020, 17:23, Разное

Бывшие возлюбленные

присоединятся к виртуальной читке сценария картины “Беспечные времена в

“Риджмонт Хай”. Комедийная лента увидела свет в августе 1982 года. Какие роли Брэд

Питт и Дженнифер Энистон исполнят в живых чтениях, пока не известно.

В проекте будут

участвовать и другие знаменитости. К работе уже привлечены Джимми

Киммел, Мэттью МакКонахи, Джулия Робертс и Морган

Фриман.

Фанаты Брэда и Дженнифер смогут посмотреть прямую трансляцию читки 20 августа в соцсети “Фейсбук” и в приложении “ТикТок”. Проект

собирает деньги для некоммерческой организации Шона Пенна CORE.

Благотворительный фонд предоставляет помощь пострадавшим от пандемии

коронавируса.

Отметим, что Питт и Энистон

вместе снимались в сериале “Друзья”. Дженнифер в теленовелле играла персонажа по имени Рэйчел Грин, а ее на тот момент муж Брэд исполнял эпизодическую роль. По сценарию

ситкома, герой артиста люто ненавидел персонажа Энистон.

Напомним, Брэд Питт и Дженнифер Энистон расстались в 2005

году. Брак знаменитостей продлился пять лет. Разводу пары предшествовал скандал:

артист закрутил

роман с коллегой по цеху Анджелиной Джоли. Брэд и Анджелина вместе снимались в

картине “Мистер и миссис Смит”.