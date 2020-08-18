Дженнифер Энистон и Брэд Питт объединились для участия в благотворительном проекте
18.08.2020, 17:23, Разное
Бывшие возлюбленные
присоединятся к виртуальной читке сценария картины “Беспечные времена в
“Риджмонт Хай”. Комедийная лента увидела свет в августе 1982 года. Какие роли Брэд
Питт и Дженнифер Энистон исполнят в живых чтениях, пока не известно.
В проекте будут
участвовать и другие знаменитости. К работе уже привлечены Джимми
Киммел, Мэттью МакКонахи, Джулия Робертс и Морган
Фриман.
Фанаты Брэда и Дженнифер смогут посмотреть прямую трансляцию читки 20 августа в соцсети “Фейсбук” и в приложении “ТикТок”. Проект
собирает деньги для некоммерческой организации Шона Пенна CORE.
Благотворительный фонд предоставляет помощь пострадавшим от пандемии
коронавируса.
Отметим, что Питт и Энистон
вместе снимались в сериале “Друзья”. Дженнифер в теленовелле играла персонажа по имени Рэйчел Грин, а ее на тот момент муж Брэд исполнял эпизодическую роль. По сценарию
ситкома, герой артиста люто ненавидел персонажа Энистон.
Напомним, Брэд Питт и Дженнифер Энистон расстались в 2005
году. Брак знаменитостей продлился пять лет. Разводу пары предшествовал скандал:
артист закрутил
роман с коллегой по цеху Анджелиной Джоли. Брэд и Анджелина вместе снимались в
картине “Мистер и миссис Смит”.
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