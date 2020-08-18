Оппозиция опровергла слова Лукашенко о пересчете голосов на выборах

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18.08.2020, 17:23, Разное

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным Центризбиркома, победу одержал действующий глава страны Александр Лукашенко. За него отдали голоса более 80% граждан.

Главный оппонент политика Светлана Тихановская получила 10% поддержки. Остальные участники президентской гонки – Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень – набрали по 1% голосов. Против всех выступили почти 5% жителей страны.

После оглашения итогов выборов в стране поднялась волна протестов. Кандидаты на пост главы Белоруссии и простые граждане обвинили Лукашенко в фальсификации результатов. На ряде крупных предприятий начались забастовки.

В ходе недавнего выступления перед протестующими рабочими президент сообщил, что выборы были честными и даже предложил пересчитать голоса избирателей. По словам Лукашенко, оппозиционеры отказались от идеи, назвав ее неактуальной.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Авг 2020 в 7:55 PDT

Заявление главы Белоруссии опровергли лидеры оппозиции. Канопацкая, Черечень и Дмитриев рассказали, что никто к ним не обращался с этим предложением. Наоборот, они сами подали жалобу о признании итогов голосования недействительными.



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