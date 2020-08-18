 

В Ливане вынесен вердикт по делу об убийстве экс-премьера Харири

18.08.2020, 17:08, Новости дня

Спецтрибунал по Ливану признал Селима Айяша, связанного с шиитской организацией «Хезболла», виновным по всем пунктам обвинения в деле об убийстве экс-премьера Рафика Харири, сообщил во вторник председательствующий по делу судья Дэвид Ре.

«Судебная палата признала Айяша виновным по всем пунктам обвинения», – передает ТАСС его слова.

Уточняется, что ему вменялись такие преступления, как совершение теракта, заговор с целью совершения теракта, преднамеренное убийство и попытки преднамеренного убийства.

При этом, как сообщила судья Дженет Носуорфи, спецтрибунал в Гааге по Ливану не смог установить личность смертника, который привел в действие бомбу, убившую Харири.

«Он (человек, который привел в действие бомбу), скорее всего, был смертником, по нашему мнению. Кроме данных о том, что найденный зуб принадлежал молодому человеку примерно 20 лет, нет никаких других доказательств, которые могли бы помочь установить его личность, в останках, которые были изучены судмедэкспертами», – сказала она.

Она подчеркнула, что палестинец Ахмед Абу Адас, который взял на себя ответственность за убийство, не является смертником, который привел в действие взрывное устройство.

Отмечается также, что Харири находился под слежкой долгое время перед своей гибелью, но нельзя утверждать, что она была полностью связана с его убийством.

«Единственный логичный вывод, следующий из изучения доказательств – это то, что господин Харири находился под слежкой, начиная с октября 2004 года до 14 февраля 2005 года. Слежка за ним в последнее время была связана с его убийством. Но суд не может утверждать, что вся она была частью плана по убийству Харири. Доказательства свидетельствуют о том, что окончательное решение по убийству Харири было, скорее всего, принято где-то в начале марта 2005 года», – сказал судья Рэ.

Кроме того, трибунал признал невиновными трех подозреваемых в деле по убийству Харири.

«Трибунал принял решение признать невиновными Асад Хасан Сабру, Хусейна Хасан Онейси и Хасана Хабиба Меръи по всем предъявленным им обвинениям», – добавил он.

Рафик Харири погиб в результате взрыва заминированного грузовика в Бейруте 14 февраля 2005 года. Вместе с ним погибли еще 22 человека, 226 получили ранения.

Напомним, в 2011 году лидер шиитской группировки «Хезболлах» Хассан Насралла отверг обвинение Спецтрибунала по Ливану (СТЛ) по делу об убийстве экс-премьера Ливана Рафика Харири.



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