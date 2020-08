Сейм Литвы принял резолюцию о непризнании Лукашенко законным президентом Беларуси

18.08.2020, 16:56, Новости дня

Сейм Литвы принял резолюцию, которой не признает Александра Лукашенко законно избранным президентом Беларуси. Об этом 18 августа в Twitter сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

“Сегодня литовский парламент единогласно принял резолюцию об отказе признать результаты выборов в Беларуси, а Лукашенко – законным президентом, призвал к свободным и демократическим выборам и введению санкций в отношении лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и немыслимые жестокости”, – подчеркнул Линкявичюс.

Today, * Parliament unanimously passed a resolution refusing to recognize results of the elections in #Belarus & A. Lukashenka as a legitimate President, calling for free & democratic elections & to sanction those responsible for electoral forgery & inconceivable brutalities.

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 18, 2020

Как сообщает Delfi, сейм Литвы призывает провести новые, прозрачные выборы президента Беларуси.

“Мы поддерживаем выбор белорусского народа, не признаем результаты выборов 9 августа, мы не считаем Александра Лукашенко законным руководителем Республики Беларусь, мы требуем новых, прозрачных, соответствующих демократическим процедурам парламентских и президентских выборов, мы предлагаем инициировать посредническую миссию, мы призываем ввести персональные санкции в отношении всех, кто фальсифицировал эти выборы, и всех, кто несет ответственность за нарушения прав человека”, – заявил депутат Жигимантас Павиленис, который презентовал проект резолюции.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет.