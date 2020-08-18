Мужчины с ожирением до 60 лет подвержены высокому риску смерти от COVID-19 — исследование

18.08.2020, 16:38, Разное



3

минуты

Специалисты Kaiser Permanente проанализировали 6916 медицинских карт пациентов в Южной Калифорнии, у которых диагноз подтвердился в период с 13 февраля по 2 мая. Согласно отчету, опубликованном в журнале Annals of Internal Medicine, пациенты с крайней степенью ожирения (ИМТ 45 и выше) в четыре раза чаще умирали от COVID-19 по сравнению с другими больными. У пациентов с тяжелым ожирением (ИМТ 40-44) риск смертности был повышен в три раза.

Примечательно, что наибольший процент смертности был зафиксирован среди мужчин с высоким ИМТ в возрасте 60 лет и моложе. Эта корреляция не зависела от других сопутствующих заболеваний, связанных с ожирением, таких как гипертония, диабет, хронические заболевания, сердечная недостаточность и инфаркт миокарда.

При этом пациенты с аналогичным ИМТ старше 60 лет умирали от коронавируса гораздо реже, а у женщин избыточный вес не создал повышенный риск смертности от коронавируса.

Авторы подчеркивают, что это исследование может поможет врачам определить, кто находится в группе высокого риска смерти от COVID-19 и выработать адекватный план лечения.

«Ожирение — это заболевание, которое требует такого же внимания со стороны общественного здравоохранения и клинических мер, как диабет или сердечно-сосудистые заболевания», – сообщил ведущий автор исследования Самир Б. Мурали (Sameer B. Murali).

Пациенты с ожирением при COVID-19 остаются в реанимации дольше

Об этом заявили в Пироговке

Читать статью

Отметим, что американские исследователи уделяют пристальное внимание изучению взаимосвязи ожирения с рисками для здоровья и ранней смерти. В ходе недавнего исследования выяснилось, что люди, которые страдали ожирением, но сумели похудеть до показателя «избыточный вес» к 40 годам, умирали на 54% реже пациентов, которые начали избавляться от лишних килограммов в более старшем возрасте. По мнению ученых, это во многом связано с тем, что потеря веса в возрасте после 40 лет часто является признаком ухудшения здоровья.

Авторы исследования также установили, что как минимум 3,2% ранних смертей можно было бы избежать, если бы каждый человек с ожирением мог бы снизить ИМТ в возрасте 25 лет. Ученые считают, что полученные данные убедительно демонстрируют взаимосвязь веса с состоянием здоровья и продолжительностью жизни.

Люди с лишним весом рискуют перенести коронавирус с тяжелой форме

Ранее эксперты связывали высокий риск осложнений новой коронавирусной инфекции только с тяжелыми формами ожирения.

Читать статью