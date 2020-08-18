«Не является автомобилем» – преступника оправдали за угон УАЗ «Патриот»

18.08.2020, 16:34, Разное

Ленинский районный суд Ульяновска фигуранта уголовного дела об угоне транспортного средства — 43-летнего безработного Сергея В.

Из материалов дела следует, что ночью 1 августа в Кузоватовском районе Ульяновской области мужчина осуществил угон автомобиля УАЗ «Патриот», на котором отправился в гости к бухгалтеру местного агропредприятия 37-летней Зинаиде Г. Всю ночь злоумышленник катал свою спутницу «по живописным местам Ульяновской области» и бросил машину после того, как она застряла в песках законсервированного танкового полигона.

Заслушав свидетельские показания рабочих Ульяновского автозавода, во время дачи которых они рассказали о качестве комплектующих для «Патриота» и процессе сборки автомобиля, судья принял решение об оправдательном приговоре для Сергея В. по статье 166 УК РФ. «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» на основании того, что УАЗ «Патриот» не является автомобилем. Наказание злоумышленник получит по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». Ему придётся заплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.