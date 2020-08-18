 

Праздник приходит в (белорусское) гестапо

18.08.2020, 16:33, Разное

Сегодня обнародован приказ Лукашенко о награждении 300 «силовиков» медалью «За безупречную службы».

С 9 по 12 августа в Беларуси «силовики» убивали, избивали, пытали, унижали людей, а 13 августа Лукашенко демонстративно выдал 300 их представителям награды. Интересно, есть ли в списке прямо или косвенно причастные к преступлениям? А если есть непричастные, согласятся ли они принять награду от тирана?

Но вне зависимости от этого, смысл шага Лукашенко ясен – он хочет не просто оправдать, как уже делал это публично, свои преступления и преступления подчиненных ему «силовиков», но и демонстративно показать Беларуси, на которую он напал, что страдания людей для него ничто.

Наградной приказ Лукашенко – вызов Беларуси со стороны зарвавшегося сатрапа.

Выданные награды погнулись от ударов дубинок, попадания резиновых пуль, измазаны кровью. Они – как сгустки боли. Носите их, если можете, безупречные службисты.

СерпомПо



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