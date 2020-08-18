Трамп подписал прокламацию по случаю 100-летия принятия поправки об избирательном праве для женщин
18.08.2020, 16:31, Новости дня
Президент США Дональд Трамп подписал во вторник прокламацию по случаю столетней годовщины принятия 19-й Поправки к Конституции США.
Напомним, что эта поправка, ратифицированная 18 августа 1920 года, гарантирует и защищает избирательное право для женщин. Поправка запрещает властям штатов и федеральному правительству нарушать и ограничивать по признаку пола право американских граждан на голосование.
В городе Нэшвилл, штат Теннесси, во вторник откроют памятник суфражистскому движению.
После подписания прокламации президент отправляется в поездку в штат Айова, пострадавший от сильного шторма. В понедельник утром Трамп объявил, что одобрил выделение федеральной помощи штату. В запросе губернатора о помощи при стихийных бедствиях указано, что убытки от шторма оцениваются почти в четыре миллиарда долларов.
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