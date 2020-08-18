Трамп подписал прокламацию по случаю 100-летия принятия поправки об избирательном праве для женщин

18.08.2020, 16:31, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подписал во вторник прокламацию по случаю столетней годовщины принятия 19-й Поправки к Конституции США.

Напомним, что эта поправка, ратифицированная 18 августа 1920 года, гарантирует и защищает избирательное право для женщин. Поправка запрещает властям штатов и федеральному правительству нарушать и ограничивать по признаку пола право американских граждан на голосование.

В городе Нэшвилл, штат Теннесси, во вторник откроют памятник суфражистскому движению.

После подписания прокламации президент отправляется в поездку в штат Айова, пострадавший от сильного шторма. В понедельник утром Трамп объявил, что одобрил выделение федеральной помощи штату. В запросе губернатора о помощи при стихийных бедствиях указано, что убытки от шторма оцениваются почти в четыре миллиарда долларов.