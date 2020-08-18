 

Путин – Макрону: давление на белорусское руководство недопустимо

18.08.2020, 16:31, Новости дня

Президент России Владимир Путин побеседовал по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявив о недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси или оказания давления на руководство страны, сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Ранее Путин высказался в том же ключе в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник наградил медалью «За безупречную службу» группу представителей силовых ведомств, которые участвовали в подавлении протестов.



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