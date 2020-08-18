 

“Твоей любимой”: дочь Ани Лорак снялась в ее новом клипе

18.08.2020, 16:20, Разное

Сегодня состоялась премьера клипа Ани Лорак на песню “Твоей любимой”, который включает в себя шесть коротких видеоисторий о любви. Примечательно, что в одной из них сыграла дочь певицы – 9-летняя София, а сама Ани выступила в роли рассказчика. Как гласит пресс-релиз, “новая работа Лорак – это короткометражный фильм-ода чувству, которое знакомо каждому вне зависимости от возраста, пола, профессии или цвета кожи. Вдохновленная красотой и женственностью кинодив Моники Белуччи и Софи Лорен, чей талант не теряет своей актуальности спустя годы, Ани Лорак ретранслировала эти качества в новом образе своей героини”. 
 
София мечтает стать актрисой и с большим энтузиазмом поддержала идею сыграть роль в моем новом видео. Это ее первый настоящий актерский дебют! Она часто наблюдает за тем, как я работаю в кадре, но всегда оставалась по ту сторону камеры. Мне кажется, что ее время пришло. С первых же минут на площадке София настроилась на серьезную работу, подружилась со своим экранным возлюбленным и прекрасно вошла в образ своей героини, – рассказывает Лорак.

Дочь Ани Лорак СофияАни Лорак Режиссером клипа выступил Радислав Лукин, известный по работе над видео Лорак на песню “Обещаю” и видеоартом для шоу “The Best”:
 
Эта работа получилась очень светлой и эмоциональной, потому что главные роли в ней сыграли не профессиональные актеры, а обычные люди, для которых проявление чувства в кадре имеет подлинную природу. В предыдущих видео Ани Лорак присутствовал акцент на fashion-образы, сложные сюжеты и операторские трюки. Этот же клип построен на мозаике эмоций, легкости и пространстве. Здесь нет места для драмы! Мир сейчас переживает сложный период и всем нам хочется, чтобы в это время сердце согревала любовь – истинная, взаимная, настоящая. Это рассказ о том, как мало нам нужно для счастья и как много оно может значить. Это история о важности любви в жизни каждого человека.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08 / Настасья Самбурская пошутила, что является сестрой Яны Рудковской

10.08 / Политолог: В Белоруссии отрепетировали свержение Лукашенко

30.07 / Мнение: Памятник в Берлине

29.07 / Мнение: Иностранная ЧВК под Минском

05.08 / Под Кемерово местные жители заметили НЛО

13.08 / Айза Анохина поделилась пикантным фото в леопардовой накидке на голое тело

02.08 / Ученые обнаружили в спортивных залах неуязвимые для антибиотиков бактерии

07.07 / Модернизированные сирийские МиГ-29 не смогут остановить авиаудары Израиля по Сирии

12.08 / Прилучный оправдал оказавшегося в любовном треугольнике героя сериала “Желтый глаз тигра”

04.08 / Скандалы: Друзь ответит на вопросы о школьницах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска