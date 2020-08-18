“Твоей любимой”: дочь Ани Лорак снялась в ее новом клипе

18.08.2020, 16:20, Разное

Сегодня состоялась премьера клипа Ани Лорак на песню “Твоей любимой”, который включает в себя шесть коротких видеоисторий о любви. Примечательно, что в одной из них сыграла дочь певицы – 9-летняя София, а сама Ани выступила в роли рассказчика. Как гласит пресс-релиз, “новая работа Лорак – это короткометражный фильм-ода чувству, которое знакомо каждому вне зависимости от возраста, пола, профессии или цвета кожи. Вдохновленная красотой и женственностью кинодив Моники Белуччи и Софи Лорен, чей талант не теряет своей актуальности спустя годы, Ани Лорак ретранслировала эти качества в новом образе своей героини”.



София мечтает стать актрисой и с большим энтузиазмом поддержала идею сыграть роль в моем новом видео. Это ее первый настоящий актерский дебют! Она часто наблюдает за тем, как я работаю в кадре, но всегда оставалась по ту сторону камеры. Мне кажется, что ее время пришло. С первых же минут на площадке София настроилась на серьезную работу, подружилась со своим экранным возлюбленным и прекрасно вошла в образ своей героини, – рассказывает Лорак.

Дочь Ани Лорак София Ани Лорак Режиссером клипа выступил Радислав Лукин, известный по работе над видео Лорак на песню “Обещаю” и видеоартом для шоу “The Best”:



Эта работа получилась очень светлой и эмоциональной, потому что главные роли в ней сыграли не профессиональные актеры, а обычные люди, для которых проявление чувства в кадре имеет подлинную природу. В предыдущих видео Ани Лорак присутствовал акцент на fashion-образы, сложные сюжеты и операторские трюки. Этот же клип построен на мозаике эмоций, легкости и пространстве. Здесь нет места для драмы! Мир сейчас переживает сложный период и всем нам хочется, чтобы в это время сердце согревала любовь – истинная, взаимная, настоящая. Это рассказ о том, как мало нам нужно для счастья и как много оно может значить. Это история о важности любви в жизни каждого человека.