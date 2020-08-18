На снижение кадрового дефицита врачей в Псковской области направят 255 млн рублей

18.08.2020, 16:08, Новости дня

Псковская область за счет участия в национальном проекте «Здравоохранение» в 2020 году получит 255 млн рублей на программы по поддержке медиков, чтобы снизить кадровый дефицит в сфере, сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Сейчас в системе здравоохранения региона трудятся порядка 1,7 тыс. врачей и более 5,2 тыс. медработников, включая фельдшеров. Укомплектованность основными медицинскими кадрами в регионе составляет 43%, передает ТАСС.

«Чтобы привлечь медкадры, мы существенно увеличили финансирование программ, это более 255 млн рублей, сумма беспрецедентная, она вдвое больше, чем в прошлом году. На реализацию программы «Земский доктор» в этом году направим почти 80 млн рублей, на приобретение служебного жилья и ипотечного кредитования – 9 млн рублей. На софинансирование расходов медорганизаций на оплату труда врачей выделим 125 млн рублей, и еще 20 млн рублей на программу привлечения кадров. Отдельно будут финансироваться образовательные программы: на выплату стипендий, подъемных студентам. В общей массе это сумма на решение кадровой проблемы», – сказала чиновница.

Она отметила, что региону на данный момент не хватает более 500 врачей, кроме того, области требуется примерно такое же количество среднего медперсонала. В 2019 году власти привлекли на работу около 30 врачей и 70 медработников.

«Кадровый дефицит высокий, нам нужно привлекать по 180 врачей ежегодно, чтобы покрыть всю потребность в кадрах. Требуются все специализации: терапевты, педиатры, очень актуальны акушеры-гинекологи, неонатологи. Мы создали большое количество программ, приняли решение по предоставлению жилья в коммерческий найм: любой врач, который приезжает, ему не нужно искать себе место, ему будет оформлен коммерческий найм, и медорганизация будет ему компенсировать 11 тыс. рублей за это жилье», – отметила председатель регионального комитета по здравоохранению.