 

Поклонники уверены, что Май Абрикосов вернется на «Дом-2»: Экс-участник опубликовал новое фото

18.08.2020, 15:53, Разное

Бывший участник «Дома-2» Май Абрикосов может вернуться на шоу. В этом уверены поклонники звезды после его последней публикации в соцсети.
После участия в эпатажном проекте Май Абрикосов стал настоящей звездой. Кудрявый парень покорил сердца многих зрителей и участниц телестройки. После ухода из «Дома-2» он проживает в деревне, вдали от шумных тусовок и светских вечеринок.

Однако вполне возможно, что парень снова появится на съемочной площадке шоу. По крайней мере, к таким выводам пришли подписчики его страницы в соцсетях. Роман Тертишный, как на самом деле зовут экс-участника передачи на ТНТ, обнародовал новый снимок с пышной шевелюрой. Такая же прическа была у него и во время участия в шоу, потому многие фолловеры профиля решили, что фото является намеком на продолжение карьеры на телевидении.

Стоит отметить, что в «Дом-2» Май-Роман пришел очень эффектно, с соколом и мечом в руках, а одет он был в средневековый костюм. Его романтичность и экстравагантность отличала его от многих других участников. Новое фото Тертишного навеяло воспоминания о «Доме-2», в новом образе артист такой же кудрявый, как и Май Абрикосов, уверены фанаты.

Интересно, что до этого времени селебрити, несмотря на большой интерес со стороны журналистов к его персоне, отказывал в интервью. С его слов, «телестройка» осталась в прошлом и он начал новую жизнь. Однако, пишет «Глобалмск», вполне возможно, что уже в ближайшее время звезда снова появится на телеэкранах.



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