 

Что произошло за ночь 18 августа

18.08.2020, 15:50, Разное

Коротко.

  • В Беларуси тысячи протестующих вечером собрались сначала у СИЗО-1, а затем под лозунги «Свободу!» и «Трибунал» пошли к изолятору на улице Окрестина. Колонну людей остановили волонтеры в парке, где находится их лагерь у изолятора, и попросили не скандировать лозунги. Позже волонтеры согласились пропустить прессу к стенам ИВС: собравшихся попросили вести себя тихо. Компромиссу предшествовали споры между волонтерами и демонстрантами.

  • Глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань не признал результатов президентских выборов в Беларуси и призвал к проведению новых, «свободных и справедливых» выборов. Глава МИД Ирландии Саймон Ковени также не признал результатов выборов и выразил обеспокоенность происходящими в Беларуси событиями.

  • Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поднялся на четвертую строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg. Накануне акции Tesla выросли более чем на 10%, превысив $1800 на торгах в США. Это абсолютный рекорд в истории компании.

  • В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом. Число умерших от коронавируса в столице увеличилось с 4 666 до 4 677. Вчера в Москве было выявлено более 253 тысяч случаев заражения COVID-19, почти 198 тысяч заболевших выздоровели.

  • В Благовещенске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за сильного дождя и больших подтоплений. Затоплено около десятка улиц и несколько микрорайонов, в некоторых местах города размыло дорогу, упали деревья. Кроме того, из-за осадков не работают светофоры, ночью остались без электричества люди 55 многоквартирных домов, затопило школы и детские сады.

  • Миланский «Интер» со счетом 5:0 разгромил «Шахтер» в полуфинальном матче Лиги Европы. В финале Лиги команда сыграет с испанской «Севильей», которая накануне обыграла английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

    • Источник: Новая газета



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