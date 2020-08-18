Ким Чен Ын приказал конфисковать домашних собак в Пхеньяне

18.08.2020, 15:48, Новости дня

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал конфисковать собак в Пхеньяне, заявив, что наличие домашних питомцев говорит о «буржуазной идеологии» заводчика.

По мнению Ким Чен Ына, обычные люди разводят свиней и домашний скот, а не собак, от которых нет практической пользы, информирует Fox News.

Источник телеканала уточнил, что наличие питомцев у высокопоставленных чиновников и богатых людей вызывает недовольство среди низших слоев общества.

Отмечается, что животных у жителей Пхеньяна изымают даже насильно. Часть животных убивают, некоторые отправляются в зоопарки или продаются в мясные рестораны, отметил источник.

В Пхеньяне владельцы собак опасаются, что с учетом нехватки продовольствия в Северной Корее и склонности к употреблению собачьего мяса приказ появился только для того, чтобы накормить массы.

Также источник добавил, что владельцы собак «проклинают Ким Чен Ына за его спиной», но в остальном их руки связаны.

Ранее Ким Чен Ын велел закрыть город Кэсон в КНДР в связи с подозрением на первый случай коронавируса.