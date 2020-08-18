 

Украина отказалась пускать на «Евровидение» мальчика-сироту из-за исполнения «Смуглянки»

18.08.2020, 15:48, Новости дня

Мальчику-сироте из Волынской области Максиму Ткачуку, который выиграл в Лондоне конкурс Stars of the Albion с песней «Смуглянка», отказали в участии в нацотборе на детское «Евровидение», несмотря на лидерство в онлайн-кастинге, сообщила его бабушка Лариса Владимировна.

Такое решение приняла Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ), передает «Cтрана.ua».

Видео с песней мальчика «Джамайка» на украинском языке уже исчезло с YouTube-канала национального отбора на детское «Евровидение». 

Отмечается, что мальчик набрал более 12 тыс. лайков и более 30 тыс. просмотров, которые гарантировали ему участие в нацотборе. Отказ в регистрации связан с исполнением песни «Смуглянка» на конкурсе Stars of the Albion в Лондоне.

«Мне намекнули, что из-за песни «Смуглянка». Из телеканала никто не набирал и ничего не объяснил. Я бы хотела у них спросить, чтобы они мне лично сказали почему. Ребенок набрал больше 12 тыс. голосов и больше 30 тыс. просмотров. Если правда, что из-за «Смуглянки», то я не знаю, тогда в нашей стране вообще капец», – сказала бабушка мальчика.

Она добавила, что мальчик очень расстроился из-за такого решения.

Напомним, нападки на Максима Ткачука начались после того, как он привез на Украину победу сразу в трех номинациях песенного конкурса, посвященного 75-летию победы во Второй мировой войне. Ребенка обвинили в том, что он не исполнил в Лондоне песен на украинском языке, а вместо этого «пропагандировал русский мир». После этого на Украине запустили флешмоб в поддержку мальчика.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что означает эта ожесточенная травля с точки зрения настроений общества в соседних с Россией странах.



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