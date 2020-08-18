Лавров предупредил Берлин о попытках дестабилизировать ситуацию в Белоруссии извне

18.08.2020, 15:46, Новости дня

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Германии Хайко Маасом ситуацию в Белоруссии. Разговор состоялся по инициативе германской стороны.

«В развитие прошедшего в тот же день телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с Канцлером ФРГ Ангелой Меркель министры обсудили последние события в Белоруссии в контексте состоявшихся там президентских выборов. Была выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки. С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, привлечено внимание Германии как председательствующей в Евросоюзе к предпринимаемым извне попыткам дестабилизировать ситуацию в этой братской для РФ стране», – говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, министры уделили внимание инициативе Путина о проведении встречи лидеров стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН, Германии и Ирана для поиска путей обеспечения надежной безопасности в зоне Персидского залива с учетом озабоченностей всех заинтересованных сторон.

«Стороны подтвердили приверженность резолюции СБ ООН 2231, создавшей международно-правовую основу для реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД). Как было указано, заключение этой договоренности в 2015 году стало крупным политико-дипломатическим достижением, направленным на укрепление режима нераспространения ядерного оружия и региональной безопасности в регионе Ближнего Востока», – сказано в сообщении министерства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обсудил по телефону ситуацию в Белоруссии с Путиным. Президент РФ подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство.

Меркель в разговоре с Путиным подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия, немедленно освободить политзаключенных и вступить в общенациональный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса.