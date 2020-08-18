Макрон и Путин обсудили события в Беларуси

18.08.2020, 15:40, Новости дня

Президент Франции Эммануэль Макрон и российский президент Владимир Путин обсудили ситуацию, сложившуюся в Беларуси. Об этом 18 августа сообщает пресс-служба Кремля.

Путин, в частности, подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство.

Собеседники выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании ситуации в Беларуси.

Ранее сообщалось, что события в Беларуси с Путиным обсудила канцлер Германии Ангела Меркель.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что, пока его не убьют, других выборов в стране не будет.