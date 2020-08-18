 

Зюганов о протестах в Беларуси: “В России будет еще хуже”

18.08.2020, 15:40, Новости дня

Проходящие в Беларуси протесты глава Коммунистической партии России (КПРФ) Геннадий Зюганов назвал “путем к разрушению государства”. Об этом он заявил на видеоконференции Союза коммунистических партий 18 августа.

Зюганов считает, что в России из-за протестов может начаться глубокий раскол общества.

“Если сломают Беларусь, в России будет еще хуже. У нас компрадорский олигархат, у нас национальные кланы. У нас более глубокий раскол общества. У нас не реализуются социальные гарантии… К сожалению, память у людей оказалась коротка. Забыли и 91-й (1991 год), и лихие 90-е. Забыли ситуацию на Кавказе и в Средней Азии”, – сказал он.

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства, так как у Светланы Тихановской и оппозиции нет никаких предложений, что необходимо делать, “ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях”.

Первый секретарь Коммунистической партии Беларуси Алексей Сокол согласился с Зюгановым. Поддержавших Тихановскую белорусов, по его словам, просто “сбили с толку”.

“Доверчивые белорусы попали под влияние провокаторов, радикалов, пытающихся раскачать ситуацию”, – добавил Зюганов.

Служба безопасности Украины запретила Зюганову въезд в страну. Зюганов в сентябре 2018 года заявил, что “ДНР” и “ЛНР” нужно включить в состав РФ.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно о двух погибших. По информации министерства внутренних дел Беларуси, по состоянию на 17 августа в следственных изоляторах Беларуси остаются 122 задержанных на акциях протеста.

В Беларуси 16 августа состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что других выборов в стране не будет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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