 

Звезда сериала “Закон каменных джунглей” Ольга Виниченко расписалась с женихом в московском ЗАГСе

18.08.2020, 15:23, Разное

Артистка и ее избранник расписались в одном из столичных
ЗАГСов. После регистрации Ольга Виниченко и ее новоиспеченный муж отправились в
музей-усадьбу “Кусково”, что в Москве. В поместье молодожены устроили
фотосессию.

Ольга Виниченко выбрала элегантное свадебное платье с
открытыми плечами и небольшим шлейфом. Не забыла невеста и о фате.

Об избраннике Виниченко ничего неизвестно. Ольга тщательно
скрывает личность возлюбленного.

Отметим, что пышное торжество звезде сериала “Закон каменных
джунглей” пришлось отложить до зимы из-за пандемии. Пара планирует устроить банкет
в декабре, все будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

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Публикация от Виниченко Ольга (@vinichenkoolga) 17 Авг 2020 в 4:16 PDT

“Даже в свадебном платье – кошка)”, “Кому то повезло”, “Желаю
счастья,крепкой любви и долгих лет супружеской жизни❤️!!!”, “Оль, какая же ты красивая!!!! Будь счастлива и любима! ❤️❤️❤️”, “Аааа, дорогая, я тебя от всей души поздравляю!!!! Будь счастлива (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, – поздравили поклонники звезду сериала “Закон
каменных джунглей” Ольгу Виниченко.

Как писали “Дни.ру”, 17 августа вышла замуж звезда сериала “Кармелита” Юлия Зимина. Имя избранника актриса не назвала и лишь
отметила, что он самый замечательный на свете.



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