Финал сериала “Сверхъестественное” покажут в октябре 2020 года

18.08.2020, 15:23, Разное

Теленовелла о борцах с

нечистью братьях Винчестерах по задумке создателей должна была завершиться еще минувшей

весной. Между тем зрителям показали только 13 из 20 эпизодов заключительной части сериала

“Сверхъестественное”.

Производство шоу

поставили на паузу на фоне пандемии коронавируса. Из-за карантина

телевизионщики несколько месяцев не могли доснять оставшиеся эпизоды.

Работа

на площадке сериала “Сверхъестественное” возобновилась только 18 августа.

Творческий коллектив теленовеллы будет занят на съемках до 11 сентября.

А накануне канал The

CW сообщил, что оставшиеся серии 15-го сезона “Сверхъестественного” увидят свет

уже осенью. Премьера 14-го эпизода назначена на 8 октября. Финал теленовеллы

состоится 19 ноября. Кроме того, авторы ленты обещали поклонникам сюрприз: перед заключительной серией телевизионщики продемонстрируют фильм о

съемках.

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Публикация от Jensen Ackles (@jensenackles) 19 Июл 2020 в 8:31 PDT

Добавим, ранее стало

известно, что исполнитель главной роли в сериале “Сверхъестественное” Дженсен

Эклс появился в третьем сезоне картины “Пацаны”. Артисту досталась роль супергероя

Солдатика. Персонаж является своеобразной пародией на Капитана Америка из вселенной Marvel.