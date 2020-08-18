 

Финал сериала “Сверхъестественное” покажут в октябре 2020 года

18.08.2020, 15:23, Разное

Теленовелла о борцах с
нечистью братьях Винчестерах по задумке создателей должна была завершиться еще минувшей
весной. Между тем зрителям показали только 13 из 20 эпизодов заключительной части сериала
“Сверхъестественное”.

Производство шоу
поставили на паузу на фоне пандемии коронавируса. Из-за карантина
телевизионщики несколько месяцев не могли доснять оставшиеся эпизоды.

Работа
на площадке сериала “Сверхъестественное” возобновилась только 18 августа.
Творческий коллектив теленовеллы будет занят на съемках до 11 сентября.

А накануне канал The
CW сообщил, что оставшиеся серии 15-го сезона “Сверхъестественного” увидят свет
уже осенью. Премьера 14-го эпизода назначена на 8 октября. Финал теленовеллы
состоится 19 ноября. Кроме того, авторы ленты обещали поклонникам сюрприз: перед заключительной серией телевизионщики продемонстрируют фильм о
съемках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Jensen Ackles (@jensenackles) 19 Июл 2020 в 8:31 PDT

Добавим, ранее стало
известно, что исполнитель главной роли в сериале “Сверхъестественное” Дженсен
Эклс появился в третьем сезоне картины “Пацаны”. Артисту досталась роль супергероя
Солдатика. Персонаж является своеобразной пародией на Капитана Америка из вселенной Marvel.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Мнение: Эзопов язык Жириновского про Лукашенко и Фургала…

11.07 / СМИ: Бруклин Бекхэм помолвлен с Николой Пельтц

16.07 / В Тобольске из-за планов поставить поклонный крест разгорелся скандал

17.07 / Мнение: О “похабном мире”

08.08 / В знак протеста против военной агрессии грузины изнасиловали овцу у посольства России

27.07 / «Кто же этот загадочный мужчина?»: Юлия Волкова скрывает лицо нового бойфренда

23.07 / Ученые: Некоторые женщины не испытывают боли при родах из-за особого гена

31.07 / Трамп предложил отложить выборы президента США

06.08 / В американских офисах компании Коломойского прошли обыски и аресты

26.07 / “Я потеряла гармонию”: Анастасия Решетова намекнула на сложные отношения с Тимати

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска