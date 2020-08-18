Российские детдома оборудуют автоматизированными системами приёма-выдачи детей

18.08.2020, 15:21, Разное

В рамках федеральной целевой программы «Инновации и технологии в социальной сфере» к 2030 году не менее 70% российских детских домов будут оборудованы системой автоматизированного приёма-выдачи детей. Сам процесс усыновления целиком переведут на алгоритмы сайта «Госуслуги», исключив вмешательство людей.

Для того, чтобы сдать ребёнка в детдом, необходимо будет заполнить форму на Госуслугах. От родителей попросят указать причины такого решения и указать базовую информацию о ребёнке. После одобрения заявки сайт выдаст адрес ближайшего детдома со свободными местами и QR-код, который нужно будет просканировать на автоматизированном пункте приёма-выдачи.

– После успешного сканирования кода приёмная зона будет открыта на 30 секунд. Поместите ребёнка в приёмную зону и своевременно покиньте её. Если вы покинули приёмную зону досрочно, нажмите на зелёную кнопку «ГОТОВО», чтобы закрыть автоматическую дверь, – говорится в инструкции к опытному образцу приёмника.

По аналогичному принципу в том же пункте будет работать и выдача детей. Гражданину необходимо будет заполнить заявку на усыновление, указав требуемые характеристики усыновляемой особи. Электронные системы межведомственного взаимодействия автоматически проверят отсутствие у заявителя непогашенных судимостей и наличие в базе данных актуальной справки об отсутствии наркотической зависимости. В случае одобрения заявки, усыновитель получит адрес детдома, точные время и дату забора ребёнка и QR-код.