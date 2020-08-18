Вакцинация против гриппа: почему это важно

18.08.2020, 15:20, Разное



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Почему надо прививаться от гриппа? Не реклама ли это со стороны производителей вакцин?

Грипп – это острая респираторная вирусная инфекция или всем известная ОРВИ. Защищаться от гриппа нужно, потому что болезнь иногда проходит очень тяжело, а в некоторых случаях может закончиться смертью пациента (видео 1). Согласно последним оценкам, ежегодно от респираторных заболеваний в мире умирает до 650 тысяч человек.

Источник: CDC

Даже если грипп проходит не в тяжелой форме, он длится около недели. Больного в течение этого времени обычно мучают головные и мышечные боли, боль в горле и насморк. Кашель может сохраняться несколько недель. Таким образом, грипп негативно сказывается на успеваемости в учебе и на работоспособности, так как больные вынуждены лечиться дома.

Идея о том, что вакцинация – это способ вытягивания денег со стороны фармацевтических компаний, в корне не верна и была опровергнута множество раз. Вакцинация – это прекрасный способ сэкономить средства, которые могли бы быть потрачены на лечение болезни. В случае с гриппом, не требующим использования дорогостоящих лекарств, экономия заключается в основном в сохранении производительности труда. Люди не уходят на больничный и больше работают.

Я очень редко болею, зачем мне прививаться?

Даже если вы редко болеете и никогда не испытываете осложнений после ОРВИ, вам следует сделать прививку, чтобы не давать вирусам гриппа распространяться. Грипп очень заразен, он передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании и разговоре, а также может оставаться на руках. Идеальные места для его распространения – это большие скопления людей, например, детский сад или школа.

Помните, что привиться могут не все, некоторые люди не могут получить вакцину из-за противопоказаний, а часть из них находится в зоне риска, то есть с большей вероятностью будет переносить грипп тяжело. В то же время, предотвратить эпидемию можно, создав “коллективный иммунитет”, когда большая часть популяции привита, и вирусу просто некого заражать.

Важно

Кроме вакцинации, профилактика гриппа включает в себя: частое мытье рук, использование одноразовых носовых платков при чихании и кашле и социальное дистанцирование. Если вы заболели, оставайтесь дома, а во время эпидемии гриппа избегайте людных мест.

Какие вакцины от гриппа существуют, почему они обновляются?

Вакцины защищают нас от вирусов гриппа типов А и В. Именно они способны вызывать эпидемии, а потому представляют наибольшую опасность. При этом вирусы гриппа А делятся на подтипы, а вирусы гриппа В – на линии. По этой причине противогриппозные вакцины всегда составные, они содержат в себе сразу несколько видов (штаммов) вирусов. Для получения современных вакцин вирусы либо инактивируют (убивают), либо используют только их части, необходимые, чтобы выработать иммунитет против инфекции. Вакцины с живыми, ослабленными вирусами в составе применяются редко.

Кроме того, что в мире всегда циркулирует сразу несколько штаммов вирусов гриппа, каждый год они обновляются, немного изменяя свой геном, чтобы наша иммунная система их не узнала. Поэтому каждый год людям нужны новые вакцины для защиты.

Для того, чтобы отслеживать распространение вирусов и выявлять новые штаммы, Всемирная организация здравоохранения создала Глобальную программу по борьбе с гриппом (Global Influenza Surveillance and Response System), в рамках которой специалисты по всему миру следят, какие вирусы и где циркулируют (рис. 1).

Рисунок 1. Количество образцов разных штаммов вирусов гриппа А и В, собранных в РФ в 2019-2020 гг. Источник

Опираясь на полученные данные, каждая страна выбирает, какие вакцины использовать.

Почему существуют бесплатные и платные вакцины? Получается, платные лучше? Значит, бесплатные плохие?

Так как вакцинация против гриппа – важная задача для здравоохранения, в большинстве стран есть возможность сделать бесплатную прививку от гриппа. РФ не исключение, вакцина от гриппа включена в российский Национальный календарь профилактических прививок. Обычно бесплатно прививают только одной вакциной, выбранной для широкой кампании вакцинации, другие вакцины можно получить платно.

Бесплатная вакцина не всегда хуже платной, главное – понимать, чем один препарат отличается от другого. Перед вакцинацией уточните у своего врача, какие вакцины доступны и какие – предпочтительнее. Одни из них могут защищать только от трех штаммов вируса, другие – от четырех штаммов. Живые вакцины могут быть более эффективны, но чаще вызывают побочные эффекты. При выборе инактивированной вакцины, в составе которой находятся отдельные антигены вирусов (например, гемагглютинин и нейраминидаза), обратите внимание на их количество. Считается, что эффективность вакцины высока, если в ней содержится как минимум 15 мкг гемагглютинина каждого из штаммов вируса на одну дозу вакцины.

Важно

Не забывайте, что состав вакцин от гриппа меняется каждый год, и эффективность препаратов во многом зависит от того, смогли ли эпидемиологи угадать, какие штаммы вирусов будут заражать людей в том или ином регионе. Если вы получили вакцину в прошлом году и все равно заболели, это не значит, что прививаться от гриппа бесполезно.

Не сделает ли прививка мой иммунитет слабее, ведь организм должен сам сопротивляться?

Вакцинация не ослабляет иммунитет, а тренирует его, делая сильнее. Вакцины против гриппа чаще всего содержат убитые вирусы или только их части (антигены) – своеобразные “отпечатки” возбудителя болезни. Сама вакцина не способна вызвать инфекцию, но дает возможность иммунной системе запомнить антигены вирусов гриппа и при встрече с диким возбудителем быстро истребить врага.

Какие осложнения может вызвать прививка от гриппа?

Инактивированные противогриппозные вакцины обычно легко переносятся. К распространенным побочным эффектам после них относят: покраснение, припухлость и боль в месте инъекции. Живые вакцины, содержащие ослабленные штаммы вирусов (их вводят интраназально), могут вызывать слабые симптомы простуды – непродолжительный кашель, незначительное повышение температуры, недомогание и боли в суставах. Такие препараты предназначены для людей от 2 до 49 лет и не используются для вакцинации беременных женщин.

Тяжелые осложнения после вакцинации от гриппа, например, аллергические реакции, крайне редки. Для того, чтобы исключить риск таких осложнений, оставайтесь в приемной поликлиники в течение 30 минут после введения вакцины.

Важно

Частым противопоказанием к вакцинации против гриппа является аллергия на белок куриного яйца (вакцинные вирусы гриппа выращивают на куриных эмбрионах), но на практике аллергиков успешно прививают. Противогриппозные вакцины проходят очистку от посторонних белков и признаны безопасными даже для людей с анафилактической реакцией на куриный белок. Вам не следует прививаться только в случае негативных реакций на прошлые дозы препарата.

Стоит ли прививать детей? А пожилых?

Дети до 5 лет и пожилые люди относятся к группе риска по гриппу наряду с беременными женщинами, людьми с угнетенным иммунитетом и людьми с хроническими заболеваниями (рис. 1). Это значит, что болезнь у них чаще проходит в тяжелой форме и может закончиться летальным исходом. В развитых странах большинство смертей из-за гриппа происходят среди людей в возрасте старше 65 лет. Позаботиться о вакцинации людей из групп риска следует в первую очередь. Также важно получать вакцины от гриппа:

школьникам и студентам,

медицинским работникам, учителям, работникам транспорта и коммунальным служащим,

призывникам на военную службу.

Все они проводят большую часть жизни в тесных коллективах, а значит наиболее подвержены заражению гриппом.