 

ЕС встревожили планы Турции по сейсморазвездке у греческих островов

18.08.2020, 15:17, Новости дня

Турция планирует отправить к греческому острову Кастелоризон научно-исследовательское судно в сопровождении военных кораблей, пишет Daily Express. Эта мера — продолжение конфликта с Афинами из-за прав на добычу в регионе нефти и газа. В ответ глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предостерёг Анкару от подобных действий, пригрозил санкциями и призвал начать диалог.


Reuters

Из-за сейсмической разведки, которую Анкара собирается проводить у греческих островов в восточной части Средиземного моря, конфликт Турции и ЕС выходит из-под контроля, пишет Daily Express. Турецкие власти решили отправить к острову Кастелоризон научно-исследовательское судно в сопровождении военных кораблей. Эта мера является продолжением конфликта с Афинами из-за прав на добычу в регионе нефти и газа, поясняет британское издание.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предостерёг Анкару от подобных действий, пригрозил санкциями и призвал начать диалог. По его словам, такие меры подрывают попытки урегулировать ситуацию. В ответ президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страну не остановить «языком санкций и угроз» и она не откажется от своих «законных прав»: «Мы не склонимся перед бандитизмом на нашем континентальном шельфе».

В пятницу главы внешнеполитических ведомств Европы провели совместную видеоконференцию и на ней предупредили Анкару, что морские манёвры «повысят риск опасных инцидентов», продолжает издание. Также они добавили, что ухудшение отношений с Турцией будет иметь долговременные, выходящие за пределы восточной части Средиземного моря стратегические последствия для всего союза.



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