Как после 11 сентября – на фоне протестов в США темнокожие американцы активно закупают оружие

18.08.2020, 15:17, Новости дня

На фоне протестов против расовой дискриминации, пандемии и призывов лишить полицию финансирования афроамериканцы рекордными темпами скупают огнестрельное оружие и вступают в оружейные клубы, пишет Business Insider. Как отмечает портал, подобный всплеск спроса вызван в первую очередь тем, что американцы опасаются за свою безопасность.



Reuters

В последние несколько месяцев количество темнокожих американцев, которые покупают огнестрельное оружие и вступают в оружейные клубы, резко возросло, пишет Business Insider со ссылкой на данный Национальной афроамериканской стрелковой ассоциации (NAGAA).

Подобный всплеск интереса к оружию произошёл ввиду того, что американцы в целом не чувствуют себя в безопасности. Главными факторами подобных ощущений стали пандемия коронавируса и рост напряжённости в отношениях между различными расами после убийства Джорджа Флойда.

По словам основателя NAGAA Филипа Смита, всего за 36 часов со смерти Флойда в организацию вступили более 2 тыс. человек. «Побиты все рекорды. К нам отовсюду стекается куча народа», — отметил он.

Однако NAGAA — это далеко не единственная организация, которая отметила подобную тенденцию. Например, президент Нубийского оружейного клуба долины Гудзона в Нью-Йорке Деймон Финч отметил, что почти каждый раз, когда группа проводит еженедельные встречи, цифры «удваиваются или утраиваются».

«По моему мнению, на фоне этой пандемии многие по-прежнему боятся выходить из дома, поэтому, как мне кажется, если бы не проблемы в плане социального дистанцирования, то эти показатели оказались бы ещё выше», — добавил он.

Клуб может похвастаться весьма пёстрым составом: в него входят и сотрудники правоохранительных органов, и почтовые клерки, и домохозяйки. Хотя данный клуб ориентирован в первую очередь на темнокожую аудиторию, на сайте говорится, что организация «с радостью примет людей из всех слоёв общества».

Кроме того, Финч отметил, что значительный интерес к клубу проявляют именно темнокожие женщины. «Многие женщины, с которыми я общался, говорили мне, что у их мужей есть оружие и, те знают, как им пользоваться, но сами они с ним обращаться не умеют. Они тоже хотели бы этому научиться», — объяснил он.

Однако в этом году оружие чаще стали покупать не только темнокожие. По данным Брукингского института, с марта по июнь в США было продано примерно на 3 миллионов единиц огнестрельного оружия больше, чем обычно за этот период.

Только за июнь ФБР провела 3,9 миллионов проверок на благонадёжность при приобретении оружия, что стало рекордным показателем, начиная с момента начала ведения подобной статистики в 1988 году. Тем не менее, оговаривается Business Insider, важно отметить, что, хотя подобные проверки и являются ключевыми показателями спроса, они не могут считаться показателем количества проданных единиц оружия.

Тем не менее, по словам экспертов, тревогу за безопасность американцам внушают пандемия, протесты против расовой дискриминации и призывы к лишению полиции финансирования, что в свою очередь подталкивает их к активной закупке оружия. В последний раз подобный всплеск спроса на огнестрельное оружие в США наблюдался после терактов 11 сентября, напоминает издание.