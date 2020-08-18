Эксперты дали россиянам рекомендации по защите от мошенников при заказе пиццы

18.08.2020, 15:17, Разное

В условиях карантина все популярнее стал сервис заказа товаров и услуг онлайн. Эксперты рассказали россиянам, как защититься от мошенников при заказе пиццы.

Из-за ограничений, вызванных карантином, все больше людей вынуждены пользоваться сервисами заказов еды. Однако вместе с честными сотрудниками по заказу пиццы и других готовых блюд на рынке появилось много и фиктивных фирм, занимающихся махинациями. Эксперты дали советы по защите от мошенников.

Так, выбирая суши, пиццу или другую приготовленную пищу следует внимательно подходить к выбору сайта. В интернете сейчас существует немало поддельных сайтов таких сервисов. При этом они часто используют рассылку через социальные сети или мессенджеры, чтобы увеличить клиентские базы. Собираясь сделать заказ, необходимо изучить контент таких сайтов.

Злоумышленники могут создавать фиктивные сайты известных компаний. При этом в их доменном адресе можно найти ряд несоответствий, на которые обязательно следует обратить внимание. Если же человек решил воспользоваться ссылкой в присланном письме, необходимо перейти непосредственно по ней, чтобы узнать, является ли реальным приведенный URL. Такие простые правила безопасности, пишет «Ньюинформ», помогут не потерять деньги, попавшись на удочку мошенников.