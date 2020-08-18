Ученые назвали главные опасности солнечных ожогов

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18.08.2020, 15:17, Разное

Американские исследователи рассказали о главных опасностях солнечных ожогов. Оказалось, последствия неправильного загара могут быть значительно серьезнее обычных кожных проблем.
Сотрудники Резервного университета Кейза в США проанализировали влияние на человека переизбытка солнечного излучения. Для детального исследования исследователи использовали образцы искусственной кожи, по составу аналогичной человеческой.

Как оказалось, солнечный ожог не просто наносит вред непосредственно дерме, но и поражает ДНК. Применив лазерный спектрометр, эксперты научного учреждения обнаружили ряд мутаций в ее клетках. Изменения в коже происходят под воздействием «фотоаддуктов», зафиксированных с помощью ультрафиолета. Таким образом в кожных покровах активируются внутриклеточные реакции, приводящие к необратимым последствиям. Причем возможность восстановления ферментов внутри кожи после влияния сильных солнечных UF-лучей специалисты приравнивают только к 1%.

В ряде случаев соединения не просто отмирают, но и могут спровоцировать развитие онкологии. Сделанное американскими учеными открытие можно использовать для разработки эффективных средств для защиты кожи от ультрафиолета. Базовым ингредиентом таких препаратов, пишет «Глобалмск», станет вещество-блокатор, не дающее развиваться обнаруженным исследователями «фотоаддуктам».



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