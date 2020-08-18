У американца диагностировали чуму после укуса блохи

18.08.2020, 15:17, Разное

В Соединенных Штатах Америки зафиксирован второй случай заражения чумой. Как сообщают зарубежные СМИ, пациент, у которого было выявлено это опасное заболевание, обратился к врачам после укуса блохи.

Ранее новые вспышки чумы были обнаружены на территории Китая и Монголии. Позже болезнь пересекла океан, и, вполне возможно, выявленный случай станет не единственным в Новом свете. До этого времени летально опасный недуг фиксировали в США пять лет назад, также один пациент был выявлен в июле текущего года.

В 2015 году причиной заражения медики назвали возможное наличие возбудителей в Йосемитском национальном парке. Как и июльский пациент, зараженные успешно прошли курс лечения и сейчас полностью здоровы. Сейчас, в отличие от предыдущего случая, когда заболевших было двое, выявлен только один человек с симптомами чумы. Каким образом блоха попала на кожу человека, с домашнего животного, или пациент заразился в условиях дикой природы, медики не сообщают.

После первого обнаружения инфекции за четыре года с 2016-го было найдено около двух десятков грызунов-носителей на территории США. За последние сто лет в стране исследователи выявили почти одну тысячу животных, передающих опасное заболевание. Как передает «Политэксперт», информации о том, какие меры планируют предпринять Минздрав США, пока не известно.